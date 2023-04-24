Окупанти намагаються вивезти з Бердянська викрадене збіжжя – Генштаб
Понеділок, 24 квітня 2023, 06:56
Росіяни продовжують займатися мародерством на захоплених територіях, окупанти намагаються вивезти з Бердянська викрадений врожай зерна.
Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook
Дослівно: "Російські окупанти продовжують грабувати мирне населення України, привласнюючи зерновий урожай.
У місті Бердянськ Запорізької області так звана російська окупаційна "влада" намагається вивезти викрадене збіжжя, завантажуючи його на ворожі вантажні судна".
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