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Окупанти намагаються вивезти з Бердянська викрадене збіжжя – Генштаб

"Українська правда"Понеділок, 24 квітня 2023, 06:56
Окупанти намагаються вивезти з Бердянська викрадене збіжжя – Генштаб
Зерно. Ілюстративне фото з відкритих джерел

Росіяни продовжують займатися мародерством на захоплених територіях, окупанти намагаються вивезти з Бердянська викрадений врожай зерна.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Російські окупанти продовжують грабувати мирне населення України, привласнюючи зерновий урожай.

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У місті Бердянськ Запорізької області так звана російська окупаційна "влада" намагається вивезти викрадене збіжжя, завантажуючи його на ворожі вантажні судна".

Теми: зерноБердянськокупація
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