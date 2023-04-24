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Оккупанты пытаются вывезти из Бердянска похищенное зерно – Генштаб

"Украинская правда"Понедельник, 24 апреля 2023, 06:56
Оккупанты пытаются вывезти из Бердянска похищенное зерно – Генштаб
Зерно. Иллюстративное фото из открытых источников

Россияне продолжают заниматься мародерством на захваченных территориях, оккупанты пытаются вывезти из Бердянска похищенный урожай зерна.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "Российские оккупанты продолжают грабить мирное население Украины, присваивая зерновой урожай.

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В городе Бердянск Запорожской области так называемая российская оккупационная "власть" пытается вывезти похищенное зерно, загружая его на вражеские грузовые суда".

Темы: зерноБердянскоккупация
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