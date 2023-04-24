Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты пытаются вывезти из Бердянска похищенное зерно – Генштаб

"Украинская правда"Понедельник, 24 апреля 2023, 06:56
Оккупанты пытаются вывезти из Бердянска похищенное зерно – Генштаб
Зерно. Иллюстративное фото из открытых источников

Россияне продолжают заниматься мародерством на захваченных территориях, оккупанты пытаются вывезти из Бердянска похищенный урожай зерна.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "Российские оккупанты продолжают грабить мирное население Украины, присваивая зерновой урожай.

В городе Бердянск Запорожской области так называемая российская оккупационная "власть" пытается вывезти похищенное зерно, загружая его на вражеские грузовые суда".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: зерноБердянскоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский попросил Залужного отправить тыловых военкомов на фронт

Подготовка к контрнаступлению находится на завершающей стадии – Резников

Минкульт задумался, как "регулировать" Telegram

Летом в энергосистеме может возникнуть дефицит - Укрэнерго

фотоВ дронах Shahed нашли немецкую технологию, украденную Ираном почти 20 лет назад

фотоВ Украину приехали президенты Чехии и Словакии

Все новости...
зерно
Медведев угрожает срывом зерновой сделки, если G7 запретит экспорт товаров в РФ
G7 призвала продлить и расширить "зерновую сделку"
Премьер Польши созвал срочное совещание, чтобы решить проблемы с украинским зерном
Последние новости
15:45
видео"За Умань!": пограничники обещают врагу возмездие
15:39
В ЕС достигли компромисса по агроимпорту Украины: Еврокомиссия введет ограничения для пяти товаров
15:35
Турецкий самолет, эвакуировавший граждан из Судана, попал под обстрел
15:30
МИД Молдовы вызвал посла России после слов Медведева, что страны не существует
15:28
Еврозона избежала рецессии: начала год ростом ВВП
15:23
В Черкасской области объявлен трехдневный траур после атаки РФ на Умань
15:04
фотоВ Почаевской лавре обнаружили послушника, который восхвалял агрессора и радовался оккупации
14:59
видео"Я за себя не ручаюсь": ректор НАУ пригрозил студентам из-за шуток о Шкарлете
14:50
фото, видео, обновлено от 13:46Количество жертв в Умани возросло до 17, из них трое – дети
14:45
Четыре человека подорвались на мине в Белгородской области РФ - СМИ
Все новости...
Реклама: