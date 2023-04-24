Оккупанты пытаются вывезти из Бердянска похищенное зерно – Генштаб
Понедельник, 24 апреля 2023, 06:56
Россияне продолжают заниматься мародерством на захваченных территориях, оккупанты пытаются вывезти из Бердянска похищенный урожай зерна.
Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook
Дословно: "Российские оккупанты продолжают грабить мирное население Украины, присваивая зерновой урожай.
В городе Бердянск Запорожской области так называемая российская оккупационная "власть" пытается вывезти похищенное зерно, загружая его на вражеские грузовые суда".
ВИДЕО ДНЯ