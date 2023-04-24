Ворог змушує медиків, які отримали паспорти РФ, ставати на військовий облік

У тимчасово окупованому місті Бердянськ Запорізької області окупанти змушують місцевих медиків, які отримали паспорти громадян РФ, ставати на військовий облік.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Окупантам катастрофічно не вистачає медичного персоналу на полі бою. З метою поповнення некомплекту військових лікарів, місцевих працівників медичних закладів Бердянська, які отримали паспорти громадян РФ, почали змушувати до постановки на військовий облік".

Реклама:

Деталі: Зазначається, що у випадку відмови окупанти погрожують медикам втратою робочих місць.