Враг заставляет медиков, получивших паспорта РФ, становиться на воинский учет

Во временно оккупированном городе Бердянск Запорожской области оккупанты заставляют местных медиков, которые получили паспорта граждан РФ, становиться на воинский учет.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "Оккупантам катастрофически не хватает медицинского персонала на поле боя. С целью пополнения некомплекта военных врачей, местных работников медицинских учреждений Бердянска, которые получили паспорта граждан РФ, начали заставлять к постановке на воинский учет".

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Детали: Отмечается, что в случае отказа оккупанты угрожают медикам потерей рабочих мест.