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Враг заставляет медиков, получивших паспорта РФ, становиться на воинский учет

"Украинская правда"Понедельник, 24 апреля 2023, 07:21
Враг заставляет медиков, получивших паспорта РФ, становиться на воинский учет
ОККУПАНТЫ НЕСУТ РАНЕНОГО. СКРИН С ВИДЕО

Во временно оккупированном городе Бердянск Запорожской области оккупанты заставляют местных медиков, которые получили паспорта граждан РФ, становиться на воинский учет.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "Оккупантам катастрофически не хватает медицинского персонала на поле боя. С целью пополнения некомплекта военных врачей, местных работников медицинских учреждений Бердянска, которые получили паспорта граждан РФ, начали заставлять к постановке на воинский учет".

Детали: Отмечается, что в случае отказа оккупанты угрожают медикам потерей рабочих мест.

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Темы: Бердянскоккупациямедицина
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