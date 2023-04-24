Окупанти вночі вдарили з артилерії по Нікополю – ОВА

Наслідки обстрілів у Нікополі. Ілюстративне фото з відкритих джерел

Вночі 24 квітня російські окупанти обстріляли з важкої артилерії місто Нікополь Дніпропетровської області.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова: "Сьогодні вночi ворог вдарив по Нiкополю. Поцiлив по мiсту з важкої артилерiї. Через обстріл люди не постраждали. Наслідки атаки ще з'ясовують рятувальники".

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Деталі: Очільник ОВА також повідомив, що в інших районах Дніпропетровщини ніч пройшла без ворожих обстрілів.