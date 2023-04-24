Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти вночі вдарили з артилерії по Нікополю – ОВА

"Українська правда"Понеділок, 24 квітня 2023, 07:49
Окупанти вночі вдарили з артилерії по Нікополю – ОВА
Наслідки обстрілів у Нікополі. Ілюстративне фото з відкритих джерел

Вночі 24 квітня російські окупанти обстріляли з важкої артилерії місто Нікополь Дніпропетровської області.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова: "Сьогодні вночi ворог вдарив по Нiкополю. Поцiлив по мiсту з важкої артилерiї. Через обстріл люди не постраждали. Наслідки атаки ще з'ясовують рятувальники".

Деталі: Очільник ОВА також повідомив, що в інших районах Дніпропетровщини ніч пройшла без ворожих обстрілів.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: НікопольДніпропетровська областьобстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський попросив Залужного відправити тилових воєнкомів на фронт

Підготовка до контрнаступу перебуває на завершальній стадії – Резніков

Мінкульт замислився, як "регулювати" Telegram

Влітку в енергосистемі може виникнути дефіцит – Укренерго

фотоУ дронах Shahed знайшли німецьку технологію, вкрадену Іраном майже 20 років тому

фотоВ Україну завітали президенти Чехії і Словаччини

Усі новини...
Нікополь
Росіяни скинули снаряди на Нікополь: троє поранених
Ворог атакував Нікополь і громади, є поранений
Росіяни обстріляли з артилерії храм у Нікополі, є поранені
Останні новини
15:39
В ЄС досягли компромісу щодо агроімпорту України: Єврокомісія введе обмеження щодо 5 товарів
15:35
Турецький літак, що евакуював громадян із Судану, потрапив під обстріл
15:30
МЗС Молдови викликало посла Росії після слів Медведєва, що країни не існує
15:28
Єврозона уникнула рецесії: почала рік зростанням ВВП
15:23
На Черкащині оголошено триденну жалобу після атаки РФ на Умань
15:04
фотоУ Почаївській лаврі виявили послушника, який вихваляв агресора та радів окупації
14:59
відео"Я за себе не ручаюсь": ректор НАУ пригрозив студентам через жарти про Шкарлета
14:50
фото, відео, оновлено від 13:46Кількість жертв в Умані зросла до 17, з них троє – діти
14:45
Четверо людей підірвалися на міні в Бєлгородській області РФ - ЗМІ
14:40
Мадрид подарував Херсону понад 30 автобусів
Усі новини...
Реклама: