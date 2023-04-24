Оккупанты ночью ударили из артиллерии по Никополю – ОВА
Понедельник, 24 апреля 2023, 07:49
Ночью 24 апреля российские оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии город Никополь Днепропетровской области.
Источник: председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram
Прямая речь: "Сегодня ночью враг ударил по Никополю. Поцелил по городу из тяжелой артиллерии. Из-за обстрела люди не пострадали. Последствия атаки еще выясняют спасатели".
Детали: Глава ОВА также сообщил, что в других районах Днепропетровщины ночь прошла без вражеских обстрелов.
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