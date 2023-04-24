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Оккупанты ночью ударили из артиллерии по Никополю – ОВА

"Украинская правда"Понедельник, 24 апреля 2023, 07:49
Оккупанты ночью ударили из артиллерии по Никополю – ОВА
Последствия обстрелов в Никополе. Иллюстративное фото из открытых источников

Ночью 24 апреля российские оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии город Никополь Днепропетровской области.

Источник: председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь: "Сегодня ночью враг ударил по Никополю. Поцелил по городу из тяжелой артиллерии. Из-за обстрела люди не пострадали. Последствия атаки еще выясняют спасатели".

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Детали: Глава ОВА также сообщил, что в других районах Днепропетровщины ночь прошла без вражеских обстрелов.

Темы: НикопольДнепропетровская областьобстрел
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