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Захисники за добу знищили 660 окупантів і 11 ворожих безпілотників

Ірина БалачукПонеділок, 24 квітня 2023, 08:12
Захисники за добу знищили 660 окупантів і 11 ворожих безпілотників
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Росія у війні проти України вже втратила 187 080 солдатів, 3 683 танки, 2 849 артилерійських систем та 7 139 бойових броньованих машин.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.04.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 187 080 (+660) осіб ліквідовано,
  • танків – 3 683 (+8) од,
  • бойових броньованих машин – 7 139 (+8) од,
  • артилерійських систем – 2 849 (+12) од,
  • РСЗВ – 539 (+0) од,
  • засобів ППО – 289 (+0) од,
  • літаків – 308 (+0) од,
  • гелікоптерів – 294 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 413 (+11) од,
  • крилатих ракет – 911 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 753 (+23) од,
  • спеціальної техніки – 339 (+0) од.

Дані уточнюються.

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Теми: РосіявійнаГенштаб
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