Захисники за добу знищили 660 окупантів і 11 ворожих безпілотників
Понеділок, 24 квітня 2023, 08:12
Росія у війні проти України вже втратила 187 080 солдатів, 3 683 танки, 2 849 артилерійських систем та 7 139 бойових броньованих машин.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.04.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 187 080 (+660) осіб ліквідовано,
- танків – 3 683 (+8) од,
- бойових броньованих машин – 7 139 (+8) од,
- артилерійських систем – 2 849 (+12) од,
- РСЗВ – 539 (+0) од,
- засобів ППО – 289 (+0) од,
- літаків – 308 (+0) од,
- гелікоптерів – 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 413 (+11) од,
- крилатих ракет – 911 (+0) од,
- кораблів/катерів – 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 753 (+23) од,
- спеціальної техніки – 339 (+0) од.
Дані уточнюються.
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