Защитники за сутки уничтожили 660 оккупантов и 11 вражеских беспилотников
Понедельник, 24 апреля 2023, 08:12
Россия в войне против Украины уже потеряла 187 080 солдат, 3 683 танка, 2 849 артиллерийских систем и 7 139 боевых бронированных машин.
Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.04.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 187 080 (+660) человек ликвидировано,
- танков – 3 683 (+8) ед,
- боевых бронированных машин – 7 139 (+8) ед,
- артиллерийских систем – 2 849 (+12) ед,
- РСЗО – 539 (+0) ед,
- средств ПВО – 289 (+0) ед,
- самолетов – 308 (+0) ед,
- вертолетов – 294 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 413 (+11) ед,
- крылатых ракет – 911 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5 753 (+23) ед,
- специальной техники – 339 (+0) ед.
Данные уточняются.
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