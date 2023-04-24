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Защитники за сутки уничтожили 660 оккупантов и 11 вражеских беспилотников

Ирина БалачукПонедельник, 24 апреля 2023, 08:12
Защитники за сутки уничтожили 660 оккупантов и 11 вражеских беспилотников
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Россия в войне против Украины уже потеряла 187 080 солдат, 3 683 танка, 2 849 артиллерийских систем и 7 139 боевых бронированных машин.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.04.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 187 080 (+660) человек ликвидировано,
  • танков – 3 683 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин – 7 139 (+8) ед,
  • артиллерийских систем – 2 849 (+12) ед,
  • РСЗО – 539 (+0) ед,
  • средств ПВО – 289 (+0) ед,
  • самолетов – 308 (+0) ед,
  • вертолетов – 294 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 413 (+11) ед,
  • крылатых ракет – 911 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5 753 (+23) ед,
  • специальной техники – 339 (+0) ед.

Данные уточняются.

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Темы: РосcиявойнаГенштаб
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