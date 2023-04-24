Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Під Москвою впав безпілотник із 17 кілограмами вибухівки – росЗМІ

Ірина БалачукПонеділок, 24 квітня 2023, 08:55
Під Москвою впав безпілотник із 17 кілограмами вибухівки – росЗМІ
Тут і далі фото з Telegram-каналу "База"

У Підмосков'ї виявили безпілотник нібито українського виробництва з 17 кг вибухівки.

Джерело: російський Telegram-канал "База", росЗМІ, колаборант із Запоріжжя Володимир Рогов у Telegram

Деталі: Безпілотник 23 квітня виявила місцева мешканка – він нібито лежав за 300 метрів від її будинку, в лісовому масиві неподалік від Ногінська.

За даними "Бази", безпілотником, який упав, нібито виявився UJ-22 Airborn українського виробництва, довжиною 3,5 метра. Припускають, що у БПЛА закінчилося пальне. Усередині дрона нібито виявили близько 30 брикетів по 570 грамів із вибуховою речовиною всередині.  

 

За даними "Бази", імовірно, БПЛА був споряджений зарядами C-4. 

 

Вибухотехніки нібито працювали на місці падіння дрона близько 5 годин. Звідки було запущено безпілотник – поки невідомо. 

 

Про падіння дрона написали низка російських ЗМІ.

ВІДЕО ДНЯ

Цю інформацію також підхопив колаборант Рогов. Він написав, що раніше нібито такий самий безпілотник падав під російською Коломною, і заявив, що поки існує Україна, нібито "безпечних місць у Росії не буде".

Теми: Росіябезпілотникивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський попросив Залужного відправити тилових воєнкомів на фронт

Підготовка до контрнаступу перебуває на завершальній стадії – Резніков

Мінкульт замислився, як "регулювати" Telegram

Влітку в енергосистемі може виникнути дефіцит – Укренерго

фотоУ дронах Shahed знайшли німецьку технологію, вкрадену Іраном майже 20 років тому

фотоВ Україну завітали президенти Чехії і Словаччини

Усі новини...
Росія
ГУР: Перекидання в Україну очікують ще близько 120 тисяч мобілізованих росіян
Міністри ЄС планують погодити новий санкційний режим – за дестабілізацію Молдови
Аналітики ISW оцінили, чи готова Росія протистояти контрнаступу України
Останні новини
15:39
В ЄС досягли компромісу щодо агроімпорту України: Єврокомісія введе обмеження щодо 5 товарів
15:35
Турецький літак, що евакуював громадян із Судану, потрапив під обстріл
15:30
МЗС Молдови викликало посла Росії після слів Медведєва, що країни не існує
15:28
Єврозона уникнула рецесії: почала рік зростанням ВВП
15:23
На Черкащині оголошено триденну жалобу після атаки РФ на Умань
15:04
фотоУ Почаївській лаврі виявили послушника, який вихваляв агресора та радів окупації
14:59
відео"Я за себе не ручаюсь": ректор НАУ пригрозив студентам через жарти про Шкарлета
14:50
фото, відео, оновлено від 13:46Кількість жертв в Умані зросла до 17, з них троє – діти
14:45
Четверо людей підірвалися на міні в Бєлгородській області РФ - ЗМІ
14:40
Мадрид подарував Херсону понад 30 автобусів
Усі новини...
Реклама: