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Під Москвою впав безпілотник із 17 кілограмами вибухівки – росЗМІ

Ірина БалачукПонеділок, 24 квітня 2023, 08:55
Під Москвою впав безпілотник із 17 кілограмами вибухівки – росЗМІ
Тут і далі фото з Telegram-каналу "База"

У Підмосков'ї виявили безпілотник нібито українського виробництва з 17 кг вибухівки.

Джерело: російський Telegram-канал "База", росЗМІ, колаборант із Запоріжжя Володимир Рогов у Telegram

Деталі: Безпілотник 23 квітня виявила місцева мешканка – він нібито лежав за 300 метрів від її будинку, в лісовому масиві неподалік від Ногінська.

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За даними "Бази", безпілотником, який упав, нібито виявився UJ-22 Airborn українського виробництва, довжиною 3,5 метра. Припускають, що у БПЛА закінчилося пальне. Усередині дрона нібито виявили близько 30 брикетів по 570 грамів із вибуховою речовиною всередині.  

 

За даними "Бази", імовірно, БПЛА був споряджений зарядами C-4. 

 

Вибухотехніки нібито працювали на місці падіння дрона близько 5 годин. Звідки було запущено безпілотник – поки невідомо. 

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Про падіння дрона написали низка російських ЗМІ.

Цю інформацію також підхопив колаборант Рогов. Він написав, що раніше нібито такий самий безпілотник падав під російською Коломною, і заявив, що поки існує Україна, нібито "безпечних місць у Росії не буде".

Теми: Росіябезпілотникивійна
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