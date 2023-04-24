Под Москвой упал беспилотник с 17 килограммами взрывчатки – росСМИ

Здесь и далее фото из Telegram-канала "База"

В Подмосковье обнаружили беспилотник якобы украинского производства с 17 кг взрывчатки.

Источник: российский Telegram-канал "База", росСМИ, коллаборант из Запорожья Владимир Рогов в Telegram

Детали: Беспилотник 23 апреля обнаружила местная жительница – он якобы лежал в 300 метрах от ее дома, в лесном массиве недалеко от Ногинска.

По данным "Базы", упавшим дроном якобы оказался UJ-22 Airborn украинского производства, длиной 3,5 метра. Предполагают, что у БПЛА закончилось топливо. Внутри дрона якобы обнаружили около 30 брикетов по 570 граммов со взрывчатым веществом внутри.

По данным "Базы", предположительно, БПЛА был снаряжен зарядами C-4.

Взрывотехники якобы работали на месте падения дрона около 5 часов. Откуда был запущен беспилотник – пока неизвестно.

О падении дрона написали ряд российских СМИ.

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Эту информацию также подхватил коллаборант Рогов. Он написал, что ранее якобы такой же беспилотник падал под российской Коломной и заявил, что пока существует Украина, якобы "безопасных мест в России не будет".

