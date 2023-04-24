Под Москвой упал беспилотник с 17 килограммами взрывчатки – росСМИ
В Подмосковье обнаружили беспилотник якобы украинского производства с 17 кг взрывчатки.
Источник: российский Telegram-канал "База", росСМИ, коллаборант из Запорожья Владимир Рогов в Telegram
Детали: Беспилотник 23 апреля обнаружила местная жительница – он якобы лежал в 300 метрах от ее дома, в лесном массиве недалеко от Ногинска.
По данным "Базы", упавшим дроном якобы оказался UJ-22 Airborn украинского производства, длиной 3,5 метра. Предполагают, что у БПЛА закончилось топливо. Внутри дрона якобы обнаружили около 30 брикетов по 570 граммов со взрывчатым веществом внутри.
По данным "Базы", предположительно, БПЛА был снаряжен зарядами C-4.
Взрывотехники якобы работали на месте падения дрона около 5 часов. Откуда был запущен беспилотник – пока неизвестно.
О падении дрона написали ряд российских СМИ.
Эту информацию также подхватил коллаборант Рогов. Он написал, что ранее якобы такой же беспилотник падал под российской Коломной и заявил, что пока существует Украина, якобы "безопасных мест в России не будет".