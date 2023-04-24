Окупанти убили 2 мешканців на Донеччині та 2 – на Херсонщині
Щонайменше 4 людей загинули та 8 дістали поранення у результаті російських обстрілів Донецької та Херсонської областей.
Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram та Херсонська ОВА у Telegram
Деталі: Росіяни 83 рази обстріляли мирні населені пункти Херсонщини, випустивши 412 снарядів з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків, безпілотників та авіації.
Херсон окупанти атакували тричі, випустивши по місту 13 снарядів.
У результаті російської агресії 2 людини загинули та ще 6 дістали поранення різного ступеня тяжкості.
На Донеччині загинули дві людини у Бахмуті.
Також окупанти вночі випустили дві ракети по Краматорську – там пошкоджені школа та прилеглі приватні будинки.
На Волноваському напрямку 2 людини поранено у Новоукраїнці, у селі пошкоджено 2 приватні будинки та адмінбудівлю.
Росіяни також обстрілювали Мар'їнку, Красногорівку, Курахівську, Новогродівську, Торецьку та Костянтинівську громади. Зафіксовано удари по околицях Часовоярської і Соледарської громад.