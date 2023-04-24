Окупанти убили 2 мешканців на Донеччині та 2 – на Херсонщині

Пошкоджена російськими обстрілами школа у Краматорську на Донеччині. Фото з Telegram Павла Кириленка

Щонайменше 4 людей загинули та 8 дістали поранення у результаті російських обстрілів Донецької та Херсонської областей.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram та Херсонська ОВА у Telegram

Деталі: Росіяни 83 рази обстріляли мирні населені пункти Херсонщини, випустивши 412 снарядів з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків, безпілотників та авіації.



Херсон окупанти атакували тричі, випустивши по місту 13 снарядів.



У результаті російської агресії 2 людини загинули та ще 6 дістали поранення різного ступеня тяжкості.

На Донеччині загинули дві людини у Бахмуті.

Також окупанти вночі випустили дві ракети по Краматорську – там пошкоджені школа та прилеглі приватні будинки.



На Волноваському напрямку 2 людини поранено у Новоукраїнці, у селі пошкоджено 2 приватні будинки та адмінбудівлю.



Росіяни також обстрілювали Мар'їнку, Красногорівку, Курахівську, Новогродівську, Торецьку та Костянтинівську громади. Зафіксовано удари по околицях Часовоярської і Соледарської громад.



