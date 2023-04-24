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Оккупанты убили 2 жителей в Донецкой области и 2 – в Херсонской

Ирина БалачукПонедельник, 24 апреля 2023, 09:37
Оккупанты убили 2 жителей в Донецкой области и 2 – в Херсонской
Поврежденная российскими обстрелами школа в Краматорске Донецкой области. Фото из Telegram Павла Кириленко

По меньшей мере 4 человека погибли и 8 получили ранения в результате российских обстрелов Донецкой и Херсонской областей.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram и Херсонская ОВА в Telegram

Детали: Россияне 83 раза обстреляли мирные населенные пункты Херсонщины, выпустив 412 снарядов из артиллерии, РСЗО, минометов, танков, беспилотников и авиации.

Херсон оккупанты атаковали трижды, выпустив по городу 13 снарядов.

В результате российской агрессии 2 человека погибли и еще 6 получили ранения различной степени тяжести.

В Донецкой области погибли два человека в Бахмуте.

Также оккупанты ночью выпустили две ракеты по Краматорску – там повреждены школа и прилегающие частные дома.

ВИДЕО ДНЯ

На Волновахском направлении 2 человека ранены в Новоукраинке, в селе повреждены 2 частных дома и админздание.

Россияне также обстреливали Марьинку, Красногоровку, Кураховскую, Новогродовскую, Торецкую и Константиновскую общины. Зафиксированы удары по окрестностям Часовоярской и Соледарской общин.

Темы: Донецкая областьХерсонская областьжертвывойна
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