Оккупанты убили 2 жителей в Донецкой области и 2 – в Херсонской
По меньшей мере 4 человека погибли и 8 получили ранения в результате российских обстрелов Донецкой и Херсонской областей.
Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram и Херсонская ОВА в Telegram
Детали: Россияне 83 раза обстреляли мирные населенные пункты Херсонщины, выпустив 412 снарядов из артиллерии, РСЗО, минометов, танков, беспилотников и авиации.
Херсон оккупанты атаковали трижды, выпустив по городу 13 снарядов.
В результате российской агрессии 2 человека погибли и еще 6 получили ранения различной степени тяжести.
В Донецкой области погибли два человека в Бахмуте.
Также оккупанты ночью выпустили две ракеты по Краматорску – там повреждены школа и прилегающие частные дома.
На Волновахском направлении 2 человека ранены в Новоукраинке, в селе повреждены 2 частных дома и админздание.
Россияне также обстреливали Марьинку, Красногоровку, Кураховскую, Новогродовскую, Торецкую и Константиновскую общины. Зафиксированы удары по окрестностям Часовоярской и Соледарской общин.