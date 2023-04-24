На Буковині горіла церква УПЦ МП, поліція каже про підпал

Уночі 24 квітня у результаті пожежі постраждала церква УПЦ МП у селі Мілієве Вижницького району Чернівецької області, підозрюваного у підпалі затримали.

Джерело: Чернівецько-Буковинська єпархія УПЦ у Facebook, Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ, поліція Чернівецької області

Дослівно Чернівецько-Буковинська єпархія УПЦ: "Цієї ночі спалили один з найкрасивіших храмів Вижницького району, храм Іова Почаївського в селі Мілієве, що на Буковині. Підпалили храм – професійно, без шансів на порятунок".

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Деталі: У поліції повідомили, що підозрюваного у підпалі церкви та магазину оперативно затримали.

Зловмисником виявився 34-річний житель села Іспас.

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З чоловіком проводять першочергові слідчі дії, встановлюються мотиви вчиненого.

За даним фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) ККУ.