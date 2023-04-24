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На Буковине горела церковь УПЦ МП, полиция говорит о поджоге

Ирина БалачукПонедельник, 24 апреля 2023, 10:08
На Буковине горела церковь УПЦ МП, полиция говорит о поджоге
Фото с сайта church.ua

Ночью 24 апреля в результате пожара пострадала церковь УПЦ МП в селе Милиево Вижницкого района Черновицкой области, подозреваемого в поджоге задержали.

Источник: Черновицко-Буковинская епархия УПЦ в Facebook, Информационно-просветительский отдел УПЦ, полиция Черновицкой области

Дословно Черновицко-Буковинская епархия УПЦ: "Этой ночью сожгли один из самых красивых храмов Вижницкого района, храм Иова Почаевского в селе Милиево, что на Буковине. Подожгли храм – профессионально, без шансов на спасение". 

Детали: В полиции сообщили, что подозреваемого в поджоге церкви и магазина оперативно задержали. 

 

Злоумышленником оказался 34-летний житель села Испас. 

 

С мужчиной проводят первоочередные следственные действия, устанавливаются мотивы совершенного. 

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По данному факту начали уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) УКУ.

Темы: УПЦ МПЧерновицкая областьпожар
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