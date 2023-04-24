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В ЄС прогнозують розчарування України з приводу гальмування "снарядного плану" – ЗМІ

"Європейська правда"Понеділок, 24 квітня 2023, 11:02
В ЄС прогнозують розчарування України з приводу гальмування снарядного плану – ЗМІ
голова МЗС УКРАЇНИ дмитро кулеба, Getty Images

У понеділок міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловить колегам з Євросоюзу невдоволення Києва щодо розбіжностей, які гальмують план ЄС щодо закупівлі боєприпасів для України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Кулеба виступить через відеозв'язок на черговій зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, яка пройде у Люксембурзі. Дипломати з ЄС очікують, що Кулеба висловить невдоволення гальмуванням реалізації угоди між країнами Європейського Союзу щодо спільної закупівлі артилерійських снарядів.

Минулого тижня Кулеба вже заявляв, що нездатність ЄС виконати своє власне рішення щодо спільної закупівлі боєприпасів для України викликає розчарування.

План спільних закупівель є частиною багатовекторної угоди ЄС щодо постачання Україні 1 мільйона артилерійських снарядів або ракет протягом 12 місяців та щодо нарощування європейського виробництва боєприпасів.

Перший елемент угоди є найтерміновішим. Він передбачає виділення 1 мільярда євро на відшкодування видатків урядів країн ЄС за відправлення Україні боєприпасів із наявних запасів. Посадовці ЄС кажуть, що цей пункт угоди запущений і працює, тому боєприпаси вже надходять до Києва.

Але другий елемент угоди, який передбачає фінансування на суму 1 млрд євро спільних закупівель ЄС, ще не завершений. 

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Країни Євросоюзу погодилися купувати боєприпаси у компаній з ЄС та Норвегії, яка має тісні економічні зв'язки з Європейським Союзом. Але, за словами дипломатів, Франція наполягає на тому, щоб у план залучали тільки компанії з Європи.

Така позиція розчарувала інших членів ЄС, зокрема, Німеччину, Нідерланди та Польщу. Вони висловили скептицизм з приводу того, що європейська промисловість здатна швидко виготовити достатню кількість снарядів і задовольнити нагальні потреби України.

Офіційні особи та дипломати ЄС заявили, що очікують укладання угоди, яка задовольнить усі сторони, найближчими днями. Деякі посадовці припускали раніше, що угоди досягнуть минулого тижня, але ці надії виявились марними.

Теми: ЄСУкраїназброя
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