В ЕС прогнозируют разочарование Украины по поводу торможения "снарядного плана" – СМИ

В понедельник министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразит коллегам из Евросоюза недовольство Киева по поводу разногласий, которые тормозят план ЕС по закупке боеприпасов для Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Кулеба выступит через видеосвязь на очередной встрече министров иностранных дел ЕС, которая пройдет в Люксембурге. Дипломаты из ЕС ожидают, что Кулеба выразит недовольство нереализацией соглашения между странами Европейского Союза по совместной закупке артиллерийских снарядов.

На прошлой неделе Кулеба уже заявлял, что неспособность ЕС выполнить свое собственное решение по совместной закупке боеприпасов для Украины вызывает разочарование.

План совместных закупок является частью многовекторного соглашения ЕС о поставках Украине 1 миллиона артиллерийских снарядов или ракет в течение 12 месяцев и по наращиванию европейского производства боеприпасов.

Первый элемент соглашения является самым срочным. Он предусматривает выделение 1 миллиарда евро на возмещение расходов правительств стран ЕС за отправку Украине боеприпасов из имеющихся запасов. Чиновники ЕС говорят, что этот пункт соглашения запущен и работает, поэтому боеприпасы уже поступают в Киев.

Но второй элемент соглашения, который предусматривает финансирование на сумму 1 млрд евро совместных закупок ЕС, еще не завершен.

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Страны Евросоюза согласились покупать боеприпасы у компаний из ЕС и Норвегии, которая имеет тесные экономические связи с Европейским Союзом. Но, по словам дипломатов, Франция настаивает на том, чтобы в план привлекали только компании из Европы.

Такая позиция разочаровала других членов ЕС, в частности Германию, Нидерланды и Польшу. Они выразили скептицизм по поводу того, что европейская промышленность способна быстро изготовить достаточное количество снарядов и удовлетворить насущные потребности Украины.

Официальные лица и дипломаты ЕС заявили, что ожидают заключения соглашения, которое удовлетворит все стороны, в ближайшие дни. Некоторые чиновники предполагали ранее, что соглашения достигнут на прошлой неделе, но эти надежды оказались напрасными.