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Це страшне питання – соціолог оцінив, що буде, якщо Зеленський не піде на другий термін

Ірина Балачук, Роман РоманюкПонеділок, 24 квітня 2023, 11:25
Це страшне питання – соціолог оцінив, що буде, якщо Зеленський не піде на другий термін
Керівник соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович. Скриншот з відео

Керівник соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович вважає, що якщо Володимир Зеленський думає не йти на другий президентський термін, то треба уже зараз готувати наступника, бо раптовість в цьому питанні може викликати катастрофічні соціальні наслідки.

Джерело: Антипович в ефірі програми "УП-2", відповідаючи на питання, що буде, якщо Зеленський оголосить, що не піде на другий термін   

Пряма мова Антиповича: "Це страшне питання. Я, дивлячись на якісь рейтинги довіри, я розумію, що там порожнеча. Якщо він не йде, то там – нікого.

Я маю всі рейтинги довіри людей, яких якось можна міряти. Це треба – для того, щоб президент не пішов на вибори, – він вже повинен готувати наступника. Бо ця держава просто в тартарари розвалиться, якщо він не піде на вибори. Це моя точка зору".

Деталі: Соціолог пояснив, що Зеленський уже "однозначно увійшов в історію", під час війни він був "номер 1, світовий лідер", і він має наразі найвищу довіру українців. Але сильний лідер, якому довіряють, буде потрібен Україні і після війни – бо тоді розпочнеться дуже важкий повоєнний період і при цьому залишаться питання економіки, корупції, необхідності реформ, подальшої співпраці з міжнародними партнерами.

Антипович вважає, що повоєнний період буде надзвичайно складним не тільки в економічному, а й в психологічному плані – люди якийсь час просто не знатимуть, що робити – їм треба буде пройти певний період адаптації до іншого життя.

І в цей час людям буде дуже непросто почути, що Зеленський більше не хоче бути у політиці, бо вони не знатимуть, кого обрати.

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Водночас соціолог вважає, що у питанні виборів до парламенту, ситуація буде інша – половину партій українці "точно будуть обирати серед нових партій, яких ми ще не знаємо, які мають створитися".

Антипович впевнений, що знову буде "запит на нові обличчя, але на нові обличчя не зразка 2019 року, а на нові обличчя, які зараз на фронті, умовно кажучи", тобто запит "на геть іншу якість політики".

Теми: соціологіявиборипрезидентЗеленський
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