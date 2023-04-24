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Это страшный вопрос – социолог оценил, что будет, если Зеленский не пойдет на второй срок

Ирина Балачук, Роман РоманюкПонедельник, 24 апреля 2023, 11:25
Это страшный вопрос – социолог оценил, что будет, если Зеленский не пойдет на второй срок
Руководитель социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович. Скриншот из видео

Руководитель социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович считает, что если Владимир Зеленский думает не идти на второй президентский срок, то надо уже сейчас готовить преемника, потому что внезапность в этом вопросе может вызвать катастрофические социальные последствия. 

Источник: Антипович в эфире программы "УП-2", отвечая на вопрос, что будет, если Зеленский объявит, что не пойдет на второй срок   

Прямая речь Антиповича: "Это страшный вопрос. Я, глядя на какие-то рейтинги доверия, я понимаю, что там пустота. Если он не идет, то там – никого.

Я имею все рейтинги доверия людей, которых как-то можно мерить. Это надо – для того, чтобы президент не пошел на выборы, – он уже должен готовить преемника. Потому что это государство просто в тартарары развалится, если он не пойдет на выборы. Это моя точка зрения".

Детали: Социолог объяснил, что Зеленский уже "однозначно вошел в историю", во время войны он был "номер 1, мировой лидер", и он имеет сейчас самое высокое доверие украинцев.

Но сильный лидер, которому доверяют, будет нужен Украине и после войны – потому что тогда начнется очень тяжелый послевоенный период и при этом останутся вопросы экономики, коррупции, необходимости реформ, дальнейшего сотрудничества с международными партнерами.

Антипович считает, что послевоенный период будет чрезвычайно сложным не только в экономическом, но и в психологическом плане – люди какое-то время просто не будут знать, что делать – им надо будет пройти определенный период адаптации к другой жизни.

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И в это время людям будет очень непросто услышать, что Зеленский больше не хочет быть в политике, потому что они не будут знать, кого выбрать.

В то же время социолог считает, что в вопросе выборов в парламент, ситуация будет другая – "половину партий украинцы точно будут выбирать среди новых партий, которых мы еще не знаем, которые должны появиться".

Антипович уверен, что снова будет "запрос на новые лица, но на новые лица не образца 2019 года, а на новые лица, которые сейчас на фронте, условно говоря", то есть запрос "на совершенно другое качество политики".

Темы: социологиявиборыпрезидентЗеленский
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