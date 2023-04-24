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Фонд "Повернись живим" передав ЗСУ кулемети, придбані за кордоном

"Українська правда"Понеділок, 24 квітня 2023, 12:20
Фонд Повернись живим передав ЗСУ кулемети, придбані за кордоном
Кулемет, фото фонду "Повернись живим"

Фонд "Повернись живим" придбав для Збройних сил України 1 460 кулеметів калібру 7,62-мм – і командування ЗСУ вже розподілило їх на 21 бойову і 9 резервних бригад.

Джерело: Повернись живим

Дослівно: "Фонд самостійно придбав для ЗСУ 1 460 кулеметів калібру 7,62-мм за €6 570 000. Ця партія озброєння, яку ми вперше в історії організації законтрактували за кордоном, була розподілена головнокомандувачем ЗС України і командуванням сил логістики ЗСУ на найкритичніші напрямки".

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Деталі: Цю зброю передали 21 бойовій бригаді й 9 частинам резерву.

Серед 21-ї бойової бригади, що отримали кулемети:

  • 12 – механізовані та мотопіхотні;
  • 6 – Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України;
  • 1 – танкова;
  • 1 – гірсько-штурмова;
  • 1 – єгерська.
 
 

Дослівно фонд: "Прямо зараз ці кулемети вже працюють на передовій. І далі буде ще більше зброї!".

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Теми: зброяволонтериЗбройні сили
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