Фонд "Повернись живим" передав ЗСУ кулемети, придбані за кордоном

Фонд "Повернись живим" придбав для Збройних сил України 1 460 кулеметів калібру 7,62-мм – і командування ЗСУ вже розподілило їх на 21 бойову і 9 резервних бригад.

Джерело: Повернись живим

Дослівно: "Фонд самостійно придбав для ЗСУ 1 460 кулеметів калібру 7,62-мм за €6 570 000. Ця партія озброєння, яку ми вперше в історії організації законтрактували за кордоном, була розподілена головнокомандувачем ЗС України і командуванням сил логістики ЗСУ на найкритичніші напрямки".

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Деталі: Цю зброю передали 21 бойовій бригаді й 9 частинам резерву.

Серед 21-ї бойової бригади, що отримали кулемети:

12 – механізовані та мотопіхотні;

6 – Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України;

1 – танкова;

1 – гірсько-штурмова;

1 – єгерська.

Дослівно фонд: "Прямо зараз ці кулемети вже працюють на передовій. І далі буде ще більше зброї!".