Фонд "Вернись живым" передал ВСУ пулеметы, приобретенные за рубежом
Понедельник, 24 апреля 2023, 12:20
Фонд "Вернись живым" приобрел для Вооруженных сил Украины 1 460 пулеметов калибра 7,62-мм – и командование ВСУ уже распределило их на 21 боевую и 9 резервных бригад.
Источник: Вернись живым
Дословно: "Фонд самостоятельно приобрел для ВСУ 1 460 пулеметов калибра 7,62-мм за €6 570 000. Эта партия вооружения, которую мы впервые в истории организации законтрактовали за рубежом, была распределена главнокомандующим ВС Украины и командованием сил логистики ВСУ на самые критические направления".
Детали: Это оружие передали 21 боевой бригаде и 9 частям резерва.
Среди 21-й боевой бригады, получившей пулеметы:
- 12 – механизированные и мотопехотные;
- 6 – Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины;
- 1 – танковая;
- 1 – горно-штурмовая;
- 1 – егерская.
Дословно фонд: "Прямо сейчас эти пулеметы уже работают на передовой. И дальше будет еще больше оружия!".
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