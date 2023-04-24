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Фонд "Вернись живым" передал ВСУ пулеметы, приобретенные за рубежом

"Украинская правда"Понедельник, 24 апреля 2023, 12:20
Фонд Вернись живым передал ВСУ пулеметы, приобретенные за рубежом
Пулемет, фото фонда "Вернись живым"

Фонд "Вернись живым" приобрел для Вооруженных сил Украины 1 460 пулеметов калибра 7,62-мм – и командование ВСУ уже распределило их на 21 боевую и 9 резервных бригад.

Источник: Вернись живым

Дословно: "Фонд самостоятельно приобрел для ВСУ 1 460 пулеметов калибра 7,62-мм за €6 570 000. Эта партия вооружения, которую мы впервые в истории организации законтрактовали за рубежом, была распределена главнокомандующим ВС Украины и командованием сил логистики ВСУ на самые критические направления".

 

Детали: Это оружие передали 21 боевой бригаде и 9 частям резерва.

Среди 21-й боевой бригады, получившей пулеметы:

  • 12 – механизированные и мотопехотные;
  • 6 – Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины;
  • 1 – танковая;
  • 1 – горно-штурмовая;
  • 1 – егерская.
 
 

Дословно фонд: "Прямо сейчас эти пулеметы уже работают на передовой. И дальше будет еще больше оружия!".

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Темы: оружиеволонтерыВооруженные силы
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