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Китай заявив, що поважає суверенітет усіх колишніх радянських держав

"Європейська правда"Понеділок, 24 квітня 2023, 12:20
Китай заявив, що поважає суверенітет усіх колишніх радянських держав
Фото pixabay.com

Китай заявив у понеділок, що поважає суверенний статус держав усіх колишніх радянських країн після того, як посол Пекіна у Франції викликав своїм інтерв’ю обурення в Європі.

Як повідомляє "Європейська правда", у цьому запевнила речниця МЗС Китаю Мао Нін, її цитує агентство AFP.

"Китай поважає статус суверенної держави республік-учасниць після розпаду Радянського Союзу", – заявила вона.

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Речниця запевнила, що КНР "поважає суверенітет, незалежність і територіальну цілісність усіх країн і підтримує цілі та принципи Статуту ООН".

"Після розпаду Радянського Союзу Китай був однією з перших країн, які встановили дипломатичні відносини з відповідними державами", – додала представниця китайського міністерства.

Вона також зазначила, що деякі ЗМІ неправильно інтерпретують позицію КНР щодо українського питання і "сіють розбрат" у відносинах між "Китаєм і відповідними країнами".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, посол Китаю Лу Шає в інтерв'ю висловив думку, що країни колишнього СРСР "не мають ефективного статусу в міжнародному праві, оскільки не існує міжнародної угоди, яка б конкретизувала їхній статус як суверенної країни".

Він також сказав, що питання територіальної належності окупованого РФ Криму "залежить від того, як сприймати проблему", і що півострів "від початку належав Росії". 

Низка європейських столиць назвали неприйнятними ці заяви та закликали Пекін прокоментувати слова посла, а балтійські держави викликали послів Китаю.  

Посол України у Франції Вадим Омельченко гостро відреагував на заяви китайського дипломата.

Теми: КитайЛитваЛатвія
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