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Китай заявил, что уважает суверенитет всех бывших советских государств

"Европейская правда"Понедельник, 24 апреля 2023, 12:20
Китай заявил, что уважает суверенитет всех бывших советских государств
Фото pixabay.com

Китай заявил в понедельник, что уважает суверенный статус государств всех бывших советских стран, после того как посол Пекина во Франции вызвал своим интервью возмущение в Европе.

Как сообщает "Европейская правда", в этом заверила пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин, ее цитирует агентство AFP.

"Китай уважает статус суверенного государства республик-участниц после распада Советского Союза", – заявила она.

Пресс-секретарь заверила, что КНР "уважает суверенитет, независимость и территориальную целостность всех стран и поддерживает цели и принципы Устава ООН".

"После распада Советского Союза Китай был одной из первых стран, которые установили дипломатические отношения с соответствующими государствами", – добавила пресс-секретарь китайского министерства.

Она также отметила, что некоторые СМИ неправильно интерпретируют позицию КНР по украинскому вопросу и "сеют раздор" в отношениях между "Китаем и соответствующими странами".

Напомним, посол Китая Лу Шае в интервью высказал мнение, что страны бывшего СССР "не имеют эффективного статуса в международном праве, поскольку не существует международного соглашения, которое бы конкретизировало их статус как суверенной страны".

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Он также сказал, что вопрос территориальной принадлежности оккупированного РФ Крыма "зависит от того, как воспринимать проблему", и что полуостров "изначально принадлежал России".

Ряд европейских столиц назвали неприемлемыми эти заявления и призвали Пекин прокомментировать слова посла, а балтийские государства вызвали послов Китая.

Посол Украины во Франции Вадим Омельченко резко отреагировал на заявления китайского дипломата.

Темы: КитайЛитваЛатвия
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