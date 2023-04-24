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Китай заявил, что уважает суверенитет всех бывших советских государств

"Европейская правда"Понедельник, 24 апреля 2023, 12:20
Китай заявил, что уважает суверенитет всех бывших советских государств
Фото pixabay.com

Китай заявил в понедельник, что уважает суверенный статус государств всех бывших советских стран, после того как посол Пекина во Франции вызвал своим интервью возмущение в Европе.

Как сообщает "Европейская правда", в этом заверила пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин, ее цитирует агентство AFP.

"Китай уважает статус суверенного государства республик-участниц после распада Советского Союза", – заявила она.

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Пресс-секретарь заверила, что КНР "уважает суверенитет, независимость и территориальную целостность всех стран и поддерживает цели и принципы Устава ООН".

"После распада Советского Союза Китай был одной из первых стран, которые установили дипломатические отношения с соответствующими государствами", – добавила пресс-секретарь китайского министерства.

Она также отметила, что некоторые СМИ неправильно интерпретируют позицию КНР по украинскому вопросу и "сеют раздор" в отношениях между "Китаем и соответствующими странами".

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Напомним, посол Китая Лу Шае в интервью высказал мнение, что страны бывшего СССР "не имеют эффективного статуса в международном праве, поскольку не существует международного соглашения, которое бы конкретизировало их статус как суверенной страны".

Он также сказал, что вопрос территориальной принадлежности оккупированного РФ Крыма "зависит от того, как воспринимать проблему", и что полуостров "изначально принадлежал России".

Ряд европейских столиц назвали неприемлемыми эти заявления и призвали Пекин прокомментировать слова посла, а балтийские государства вызвали послов Китая.

Посол Украины во Франции Вадим Омельченко резко отреагировал на заявления китайского дипломата.

Темы: КитайЛитваЛатвия
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