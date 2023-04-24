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Оголосили підозру голові парламенту Чечні, який формує загони "кадировців" для війни в Україні

Валентина РоманенкоПонеділок, 24 квітня 2023, 12:25
Оголосили підозру голові парламенту Чечні, який формує загони кадировців для війни в Україні
Кадиров і Даудов. фото з відритих джерел

Служба безпеки України зібрала доказову базу на голову парламенту Чеченської республіки РФ Магомеда Даудова, який причетний до окупації частини території України.

Джерело: пресслужби СБУ та ОГП

Дослівно спецслужба: "Фігурант входить до найближчого оточення Кадирова і виконує його вказівки щодо ведення агресивної війни проти нашої держави.

Встановлено, що Даудов з травня минулого року займається формуванням нових штурмових підрозділів окупаційних угруповань РФ, які дислокуються на території північного Кавказу.

Саме за його безпосередньої участі було створено "78-й моторизований полк спеціального призначення "північ-ахмат"", а також батальйони "південь-ахмат", "захід-ахмат" та "схід-ахмат".

За даними слідства, "мобілізовані" проходять військову підготовку в університеті спецназу, який розташований у місті Гудермес Чеченської республіки.

Потім бойовиків перекидають до тимчасово захоплених районів Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей".

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Деталі: В СБУ зазначають: встановлено, що Даудов упродовж липня – листопада 2022 року неодноразово особисто приїздив до тимчасово окупованих Лисичанська, Попасної та Маріуполя.

Там він зустрічався з ватажками новостворених загонів "кадировців" і закликав до ведення активних бойових дій проти Сил оборони.

Крім того, зловмисник регулярно поширював на власному Телеграм-каналі дописи, де репостив виступи Кадирова щодо виправдовування збройної агресії РФ проти України.

Посадовцю парламенту Чеченської Республіки РФ повідомлено про підозру у здійсненні пособництва у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків, поширенні матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників, здійсненні пособництва у веденні агресивної війни.

Наразі фігурант перебуває на території Росії. Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.

Теми: ЧечнявійнаКадировСБУ
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