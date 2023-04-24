Объявлено подозрение главе парламента Чечни, муштрующему "кадыровцев" для войны в Украине

Кадыров и Даудов. фото из отрытых источников

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на председателя парламента Чеченской республики РФ Магомеда Даудова, который причастен к оккупации части территории Украины.

Источник: пресс-службы СБУ и ОГП

Дословно спецслужба: "Фигурант входит в ближайшее окружение Кадырова и выполняет его указания по ведению агрессивной войны против нашего государства.

Установлено, что Даудов с мая прошлого года занимается формированием новых штурмовых подразделений оккупационных группировок РФ, которые дислоцируются на территории северного Кавказа.

Именно при его непосредственном участии был создан "78-й моторизованный полк специального назначения "север-ахмат"", а также батальоны "юг-ахмат", "запад-ахмат" и "восток-ахмат".

По данным следствия, "мобилизованные" проходят военную подготовку в университете спецназа, который расположен в городе Гудермес Чеченской республики.

Затем боевиков перебрасывают во временно захваченные районы Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей".

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Детали: В СБУ отмечают: установлено, что Даудов в течение июля - ноября 2022 года неоднократно лично приезжал во временно оккупированные Лисичанск, Попасную и Мариуполь.

Там он встречался с главарями новосозданных отрядов "кадыровцев" и призывал к ведению активных боевых действий против Сил обороны.

Кроме того, злоумышленник регулярно распространял на собственном Телеграмм-канале сообщения, где репостил выступления Кадырова по оправданию вооруженной агрессии РФ против Украины.

Должностному лицу парламента Чеченской Республики РФ сообщено о подозрении в осуществлении пособничества в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, которые привели к гибели людей и других тяжких последствий, распространении материалов, в которых содержится оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников, осуществлении пособничества в ведении агрессивной войны.

Сейчас фигурант находится на территории России. Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности.