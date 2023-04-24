Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Объявлено подозрение главе парламента Чечни, муштрующему "кадыровцев" для войны в Украине

Валентина РоманенкоПонедельник, 24 апреля 2023, 12:25
Объявлено подозрение главе парламента Чечни, муштрующему кадыровцев для войны в Украине
Кадыров и Даудов. фото из отрытых источников

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на председателя парламента Чеченской республики РФ Магомеда Даудова, который причастен к оккупации части территории Украины.

Источник: пресс-службы СБУ и ОГП

Дословно спецслужба: "Фигурант входит в ближайшее окружение Кадырова и выполняет его указания по ведению агрессивной войны против нашего государства.

Установлено, что Даудов с мая прошлого года занимается формированием новых штурмовых подразделений оккупационных группировок РФ, которые дислоцируются на территории северного Кавказа.

Именно при его непосредственном участии был создан "78-й моторизованный полк специального назначения "север-ахмат"", а также батальоны "юг-ахмат", "запад-ахмат" и "восток-ахмат".

По данным следствия, "мобилизованные" проходят военную подготовку в университете спецназа, который расположен в городе Гудермес Чеченской республики.

Затем боевиков перебрасывают во временно захваченные районы Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: В СБУ отмечают: установлено, что Даудов в течение июля - ноября 2022 года неоднократно лично приезжал во временно оккупированные Лисичанск, Попасную и Мариуполь.

Там он встречался с главарями новосозданных отрядов "кадыровцев" и призывал к ведению активных боевых действий против Сил обороны.

Кроме того, злоумышленник регулярно распространял на собственном Телеграмм-канале сообщения, где репостил выступления Кадырова по оправданию вооруженной агрессии РФ против Украины.

Должностному лицу парламента Чеченской Республики РФ сообщено о подозрении в осуществлении пособничества в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, которые привели к гибели людей и других тяжких последствий, распространении материалов, в которых содержится оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников, осуществлении пособничества в ведении агрессивной войны.

Сейчас фигурант находится на территории России. Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности.

Темы: ЧечнявойнаКадыровСБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ Почаевской лавре обнаружили послушника, который восхвалял агрессора и радовался оккупации

Зеленский попросил Залужного отправить тыловых военкомов на фронт

Подготовка к контрнаступлению находится на завершающей стадии – Резников

Минкульт задумался, как "регулировать" Telegram

Летом в энергосистеме может возникнуть дефицит - Укрэнерго

фотоВ дронах Shahed нашли немецкую технологию, украденную Ираном почти 20 лет назад

Все новости...
Чечня
Хорватия отказала в убежище пятерым чеченцам, сбежавшим от мобилизации в РФ
Кадыров обеспокоен потенциалом внутреннего сопротивления в Чечне – ISW
РФ перебросила под Угледар подразделение бригады, созданной для войны в Чечне – ВСУ
Последние новости
15:51
Минэкономики открыло спецсчет: будут собирать на гуманитарное разминирование
15:50
РЕГИСТРАЦИЯПервая в истории Bucha Journalism Conference: Роль профессиональных медиа во время войн и кризисов (укр)
15:45
видео"За Умань!": пограничники обещают врагу возмездие
15:39
В ЕС достигли компромисса по агроимпорту Украины: Еврокомиссия введет ограничения для пяти товаров
15:35
Турецкий самолет, эвакуировавший граждан из Судана, попал под обстрел
15:30
МИД Молдовы вызвал посла России после слов Медведева, что страны не существует
15:28
Еврозона избежала рецессии: начала год ростом ВВП
15:23
В Черкасской области объявлен трехдневный траур после атаки РФ на Умань
15:04
фотоВ Почаевской лавре обнаружили послушника, который восхвалял агрессора и радовался оккупации
14:59
видео"Я за себя не ручаюсь": ректор НАУ пригрозил студентам из-за шуток о Шкарлете
Все новости...
Реклама: