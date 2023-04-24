Російська артилерія вранці забрала життя двох людей на Донеччині

Вранці 24 квітня російська армія забрала життя ще двох чоловіків та поранила жінку на Донеччині.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Деталі: Здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

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За даними слідства, 24 квітня близько 9:00 окупаційні війська з артилерії обстріляли село Шахтарське Волноваського району. Цього разу снаряди окупантів поцілили у приватний сектор. Внаслідок чого на подвір’ї одного з будинків загинули двоє чоловіків віком 43 та 66 років.

Крім того, зазнала осколкових поранень їхня 42-річна сусідка. Жінку доставили до лікарні для надання кваліфікованої медичної допомоги.

Дослівно: "Прокурори продовжують вживати всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ".