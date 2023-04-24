Российская артиллерия утром унесла жизни двух человек в Донецкой области

Утром 24 апреля российская армия унесла жизни еще двух мужчин и ранила женщину в Донецкой области.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Детали: Осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны.

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По данным следствия, 24 апреля около 9:00 оккупационные войска из артиллерии обстреляли село Шахтерское Волновахского района. На этот раз снаряды оккупантов попали в частный сектор. В результате чего во дворе одного из домов погибли двое мужчин в возрасте 43 и 66 лет.

Кроме того, получила осколочные ранения их 42-летняя соседка. Женщину доставили в больницу для оказания квалифицированной медицинской помощи.

Дословно: "Прокуроры продолжают принимать все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ".