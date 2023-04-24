За час великої війни Україна визволила з полону РФ 2238 людей – Зеленський

Україна за час повномасштабної війни звільнила з російського полону 2 238 осіб, 140 із них є цивільними особами.

Джерело: президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Естонії Каєю Каллас у Житомирі, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "За цей час (війни -ред.) ми звільнили з полону 2 238 осіб... З цих 2 238 осіб 140 - цивільні.

Працюємо над звільненням як військових, так і цивільних... Ми працюємо постійно і будемо продовжувати це робити".

Деталі: Як зазначив глава держави, робота Об'єднаного центру з пошуку та звільнення полонених при СБУ проводиться щодня в режимі 24/7.