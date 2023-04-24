Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

За час великої війни Україна визволила з полону РФ 2238 людей – Зеленський

Валентина РоманенкоПонеділок, 24 квітня 2023, 16:25
За час великої війни Україна визволила з полону РФ 2238 людей – Зеленський
Володимир Зеленський. фото ОП

Україна за час повномасштабної війни звільнила з російського полону 2 238 осіб, 140 із них є цивільними особами.

Джерело: президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Естонії Каєю Каллас у Житомирі, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "За цей час (війни -ред.) ми звільнили з полону 2 238 осіб... З цих 2 238 осіб 140 - цивільні.

Працюємо над звільненням як військових, так і цивільних... Ми працюємо постійно і будемо продовжувати це робити".

Деталі: Як зазначив глава держави, робота Об'єднаного центру з пошуку та звільнення полонених при СБУ проводиться щодня в режимі 24/7.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: полоненівійнаЗеленськийРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський попросив Залужного відправити тилових воєнкомів на фронт

Підготовка до контрнаступу перебуває на завершальній стадії – Резніков

Мінкульт замислився, як "регулювати" Telegram

Влітку в енергосистемі може виникнути дефіцит – Укренерго

фотоУ дронах Shahed знайшли німецьку технологію, вкрадену Іраном майже 20 років тому

фотоВ Україну завітали президенти Чехії і Словаччини

Усі новини...
полонені
Росія понад рік утримує 75-річного іспанського волонтера. Є свідчення, що його катують
В Україні розробляють новий спосіб верифікації військовополонених – омбудсмен
Безвісти зниклими вважають 7 тисяч українських військових – уповноважений
Останні новини
15:39
В ЄС досягли компромісу щодо агроімпорту України: Єврокомісія введе обмеження щодо 5 товарів
15:35
Турецький літак, що евакуював громадян із Судану, потрапив під обстріл
15:30
МЗС Молдови викликало посла Росії після слів Медведєва, що країни не існує
15:28
Єврозона уникнула рецесії: почала рік зростанням ВВП
15:23
На Черкащині оголошено триденну жалобу після атаки РФ на Умань
15:04
фотоУ Почаївській лаврі виявили послушника, який вихваляв агресора та радів окупації
14:59
відео"Я за себе не ручаюсь": ректор НАУ пригрозив студентам через жарти про Шкарлета
14:50
фото, відео, оновлено від 13:46Кількість жертв в Умані зросла до 17, з них троє – діти
14:45
Четверо людей підірвалися на міні в Бєлгородській області РФ - ЗМІ
14:40
Мадрид подарував Херсону понад 30 автобусів
Усі новини...
Реклама: