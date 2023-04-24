За время большой войны Украина освободила из плена РФ 2238 человек – Зеленский

Украина за время полномасштабной войны освободила из плена РФ 2 238 человек, 140 из них являются гражданскими лицами.

Источник: президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Каей Каллас в Житомире, цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "За это время (войны –ред.) мы освободили из плена 2 238 человек … Из этих 2 238 человек 140 – гражданские.

Работаем над освобождением как военных, так и гражданских… Мы работаем постоянно и будем продолжать это делать".

Детали: Как отметил глава государства, работа Объединенного центра по поиску и освобождению пленных при СБУ проводится ежедневно в режиме 24/7.