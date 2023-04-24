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У Зеленського розкритикували західні ЗМІ, які повідомили про "ювілейні удари" по Росії

"Українська правда"Понеділок, 24 квітня 2023, 17:00
У Зеленського розкритикували західні ЗМІ, які повідомили про ювілейні удари по Росії
Фото ілюстративне

В Офісі президента України розкритикували публікацію у західних ЗМІ інформації про підготовку Україною ударів по російській території в річницю повномасштабного вторгнення 24 лютого.

Джерело: радник керівника офісу президента Михайло Подоляк

Пряма мова: "Так-от, подібні публікації (в The Washington Post – ред.) з обовʼязковим посиланням на "анонімні джерела" виконують лише одну катастрофічну функцію: формують суспільну думку в західних столицях, ніби Україна є нерозумною, інфантильною та імпульсивною країною, якій дорослим людям небезпечно довіряти серйозну зброю. Свідомо чи несвідомо це робиться – інше питання".

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Деталі: Подоляк додав, що насправді ж Україна підходить до війни із "залізною математичною логікою".

"Нам потрібні далекобійні ракети для знищення російської логістики на окупованих територіях та різні види авіації для захисту неба і знищення російських фортифікаційних споруд. Це є головними складовими успішних контрнаступальних операцій та мінімізації втрат", - додав він.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 24 квітня видання The Washington Post повідомило, що українська розвідка планувала масові удари по Москві в річницю повномасштабного вторгнення 24 лютого, але відмовилась від цього на прохання США.

Теми: ЗМІЗеленський
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