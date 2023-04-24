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У Зеленского раскритиковали западные СМИ, которые сообщили о "юбилейных ударах" по России

"Украинская правда"Понедельник, 24 апреля 2023, 17:00
У Зеленского раскритиковали западные СМИ, которые сообщили о юбилейных ударах по России
Фото иллюстративное

В Офисе президента Украины раскритиковали публикацию в западных СМИ информации о подготовке Украиной ударов по российской территории в годовщину полномасштабного вторжения 24 февраля.

Источник: советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк

Прямая речь: "Так вот, подобные публикации (в The Washington Post - ред.) с обязательной ссылкой на "анонимные источники" выполняют только одну катастрофическую функцию: формируют общественное мнение в западных столицах, будто Украина является неразумной, инфантильной и импульсивной страной, которой взрослым людям опасно доверять серьезное оружие. Сознательно или бессознательно это делается - другой вопрос".

Детали: Подоляк добавил, что на самом деле Украина подходит к войне с "железной математической логикой".

"Нам нужны дальнобойные ракеты для уничтожения российской логистики на оккупированных территориях и различные виды авиации для защиты неба и уничтожения российских фортификационных сооружений. Это являются главными составляющими успешных контрнаступательных операций и минимизации потерь", - добавил он.

Предыстория:

  • 24 апреля издание The Washington Post сообщило, что украинская разведка планировала массовые удары по Москве в годовщину полномасштабного вторжения 24 февраля, но отказалась от этого по просьбе США.

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Темы: СМИЗеленский
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