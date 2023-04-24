Естонія та Україна узгодили спільні дії для гарантій безпеки ще до вступу в НАТО – Жовква

Естонія та Україна домовилися координувати спільні дії для гарантій безпеки нашої держави на шляху до членства у НАТО.

Як пише "Європейська правда", про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

Президент Володимир Зеленський і прем'єрка Естонії Кая Каллас підписали спільну декларацію, яка передбачає "готовність співпрацювати для наближення України до членства в НАТО, зокрема в контексті Вільнюського саміту НАТО у липні, а також зобов’язання координувати спільні дії для гарантій безпеки України ще до нашого членства".

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"Що символічно – це ювілейна Спільна декларація щодо підтримки України в НАТО!" – зазначив Жовква.

За його словами, Естонія завершила першу десятку країн Альянсу (Чехія, Бельгія, Чорногорія, Литва, Польща, Італія, Латвія, Ісландія та Словенія), які вже формалізувати підтримку членства України в НАТО у подібних деклараціях.

"Кінцева мета чітка і зрозуміла – якнайшвидше набуття Україною повноправного членства. А тим часом вже працюємо над створенням механізму дієвих гарантій безпеки, які ми вже зараз, ще до вступу в НАТО, маємо отримати від держав Альянсу", – заявив Жовква.

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Нагадаємо, минулого тижня під час візиту в Київ генсека НАТО Єнса Столтенберга Зеленський заявив, що Київ очікує від саміту НАТО у Вільнюсі ухвалення пакета гарантій безпеки для України на шляху до членства в Альянсі.

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