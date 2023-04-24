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Эстония и Украина согласовали совместные действия для гарантий безопасности еще до вступления в НАТО – Жовква

"Европейская правда"Понедельник, 24 апреля 2023, 17:05

Эстония и Украина договорились координировать совместные действия для гарантий безопасности нашего государства на пути к членству в НАТО.

Как пишет "Европейская правда", об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

Президент Владимир Зеленский и премьер Эстонии Кая Каллас подписали совместную декларацию, которая предусматривает "готовность сотрудничать для приближения Украины к членству в НАТО, в частности в контексте Вильнюсского саммита НАТО в июле, а также обязательства координировать совместные действия для гарантий безопасности Украины еще до нашего членства".

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"Что символично – это юбилейная Совместная декларация по поддержке Украины в НАТО!" – отметил Жовква.

По его словам, Эстония завершила первую десятку стран Альянса (Чехия, Бельгия, Черногория, Литва, Польша, Италия, Латвия, Исландия и Словения), которые уже формализовали поддержку членства Украины в НАТО в подобных декларациях.

"Конечная цель четкая и понятная – скорейшее обретение Украиной полноправного членства. А тем временем уже работаем над созданием механизма действенных гарантий безопасности, которые мы уже сейчас, еще до вступления в НАТО, должны получить от государств Альянса", – заявил Жовква.

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Напомним, на прошлой неделе во время визита в Киев генсека НАТО Йенса Столтенберга Зеленский заявил, что Киев ожидает от саммита НАТО в Вильнюсе принятия пакета гарантий безопасности для Украины на пути к членству в Альянсе.

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Темы: ЭстонияУкраинаНАТО
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