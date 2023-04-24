У Байдена вважають, що невдача при контрнаступі може скорегувати цілі Києва – ЗМІ

Адміністрація президента США Джозефа Байдена побоюється, що Україна не зможе досягти всіх своїх цілей контрнаступу й буде змушена замислитися про переговори, а сама готується до критики всередині Америки й ззовні.

Джерело: "Politico"

Деталі: Видання припускає, що контрнаступ України буде спробою повернути захоплені Росією території на сході та півдні. Але представники адміністрації в приватних розмовах висловлюють побоювання, що якщо він принесе обмежені успіхи, то одні скажуть, що це США не дали все необхідне, а інші – що Україна не може повністю витіснити Росію зі своєї території. Також це може активізувати прихильників переговорів у Європі.

Як стало відомо з витоку даних Пентагону, в таємній оцінці від початку лютого зазначалося, що Україна не зможе досягти своїх контрнаступальних цілей. Свіжіші американські оцінки свідчать, що Україна може досягти певного прогресу на півдні та сході, але не зможе повторити минулорічний успіх.

Україна сподівалася розірвати сухопутний шлях Росії до Криму, але американські чиновники тепер скептично ставляться до того, що це станеться, за словами двох чиновників адміністрації, знайомих з оцінкою.

Але в Пентагоні все ще сподіваються, що Україна зможе пошкодити російські лінії постачання туди, навіть якщо повна перемога над нещодавно укріпленими російськими військами виявиться надто складною.

Більше того, американська розвідка вказує на те, що Україна просто не має можливості витіснити російські війська з тих місць, де вони глибоко закріпилися. І подібне відчуття, за словами офіційних осіб, склалося і на інших ділянках поля бою в Україні.

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Дослівно Politico: "Існує думка, що Київ, за словами американських офіційних осіб, готовий розглянути питання про коригування своїх цілей, і більш скромну мету буде легше "продати як перемогу".

За словами помічників, обговорювалося питання про те, щоб представити це українцям як "припинення вогню", а не як постійні мирні переговори, залишаючи двері відчиненими для України для повернення більшої частини її території в майбутньому.

Києву потрібно було б надати стимули: можливо, гарантії безпеки на кшталт НАТО, економічну допомогу від Європейського Союзу, більшу військову допомогу для поповнення і зміцнення українських збройних сил тощо.

Помічники також висловили сподівання на те, щоб знову залучити Китай, аби той підштовхнув Путіна сісти за стіл переговорів.

Але це все одно призведе до дилеми, що станеться далі і наскільки жорстко відреагують внутрішні критики".

Деталі: Видання вважає, що якщо контрнаступ не виправдає очікувань, союзники в Європі замисляться над тим, скільки ще вони можуть виділити допомоги, якщо перемога Києва виглядає все більш віддаленою. Багато європейських країн можуть підштовхувати Київ до припинення бойових дій.

І хоча публічно Байден та його представники наголошували, що Зеленський повинен розпочати мирні переговори лише тоді, коли буде готовий, Вашингтон також повідомив Києву про деякі "політичні реалії", зазначає Politico.

У Білому домі нібито пояснили, що на певному етапі, особливо коли республіканці контролюватимуть Палату представників, темпи американської допомоги, ймовірно, сповільняться.

Офіційні особи у Вашингтоні хоч і не тиснуть на Київ, але почали готуватися до того, як можуть виглядати ці розмови, адже Зеленському може бути важко продати свою політичну позицію на батьківщині.

Американські посадовці також поінформували Україну про небезпеку надмірного роздування амбіцій і надмірного розпорошення військ. Але шанси на те, що Україна відступить від своїх найвищих прагнень, малоймовірні, зазначає "Politico".

За даними видання, за 14 місяців конфлікту втрати України склали близько 100 000 загиблими й пораненими, багато з її найкращих солдатів уже не воюють. Війська також витратили історичну кількість боєприпасів і озброєння – і навіть величезні можливості Заходу не в змозі задовольнити нагальні запити Зеленського.

Президент Ради з міжнародних відносин Річард Хаас вважає: "Якщо Україна не може досягти значних успіхів на полі бою, неминуче виникає питання, чи не настав час для припинення бойових дій шляхом переговорів. Це дорого, у нас закінчуються боєприпаси, нам потрібно готуватися до інших непередбачуваних ситуацій по всьому світу. Цілком законно ставити всі ці питання, не ставлячи під загрозу цілі України. Це просто питання засобів".

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