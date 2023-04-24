У Байдена считают, что неудача при контрнаступлении может скорректировать цели Киева – СМИ

Администрация президента США Джозефа Байдена опасается, что Украина не сможет достичь всех своих целей контрнаступления и будет вынуждена задуматься о переговорах, а сама готовится к критике внутри Америки и извне.

Источник: "Politico"

Детали: Издание полагает, что контрнаступление Украины будет попыткой вернуть захваченные Россией территории на востоке и юге. Но представители администрации в частных разговорах выражают опасения, что если оно принесет ограниченные успехи, то одни скажут, что это США не дали все необходимое, а другие – что Украина не может полностью вытеснить Россию со своей территории. Также это может активизировать сторонников переговоров в Европе.

Как стало известно из утечки данных Пентагона, в тайной оценке от начала февраля отмечалось, что Украина не сможет достичь своих контрнаступательных целей. Более свежие американские оценки свидетельствуют, что Украина может достичь определенного прогресса на юге и востоке, но не сможет повторить прошлогодний успех.

Украина надеялась разорвать сухопутный путь России в Крым, но американские чиновники теперь скептически относятся к тому, что это произойдет, по словам двух чиновников администрации, знакомых с оценкой.

Но в Пентагоне все еще надеются, что Украина сможет повредить российские линии снабжения туда, даже если полная победа над недавно укрепленными российскими войсками окажется слишком сложной.

Более того, американская разведка указывает на то, что Украина просто не имеет возможности вытеснить российские войска из тех мест, где они глубоко закрепились. И подобное ощущение, по словам официальных лиц, сложилось и на других участках поля боя в Украине.

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Дословно Politico: "Существует мнение, что Киев, по словам американских официальных лиц, готов рассмотреть вопрос о корректировке своих целей, и более скромную цель будет легче "продать как победу".

По словам помощников, обсуждался вопрос о том, чтобы представить это украинцам как "прекращение огня", а не как постоянные мирные переговоры, оставляя дверь открытой для Украины для возвращения большей части ее территории в будущем.

Киеву нужно было бы предоставить стимулы: возможно, гарантии безопасности вроде НАТО, экономическую помощь от Европейского Союза, большую военную помощь для пополнения и укрепления украинских вооруженных сил и тому подобное.

Помощники также выразили надежду на то, чтобы снова привлечь Китай, чтобы тот подтолкнул Путина сесть за стол переговоров.

Но это все равно приведет к дилемме, что произойдет дальше и насколько жестко отреагируют внутренние критики".

Детали: Издание считает, что если контрнаступление не оправдает ожиданий, союзники в Европе задумаются над тем, сколько еще они могут выделить помощи, если победа Киева выглядит все более отдаленной. Многие европейские страны могут подталкивать Киев к прекращению боевых действий.

И хотя публично Байден и его представители отмечали, что Зеленский должен начать мирные переговоры только тогда, когда будет готов, Вашингтон также сообщил Киеву о некоторых "политических реалиях", отмечает Politico.

В Белом доме якобы объяснили, что на определенном этапе, особенно когда республиканцы будут контролировать Палату представителей, темпы американской помощи, вероятно, замедлятся.

Официальные лица в Вашингтоне хоть и не давят на Киев, но начали готовиться к тому, как могут выглядеть эти разговоры, ведь Зеленскому может быть трудно продать свою политическую позицию на родине.

Американские чиновники также проинформировали Украину об опасности чрезмерного раздувания амбиций и чрезмерного распыления войск. Но шансы на то, что Украина отступит от своих высоких стремлений, маловероятны, отмечает "Politico".

По данным издания, за 14 месяцев конфликта потери Украины составили около 100 000 погибшими и ранеными, многие из ее лучших солдат уже не воюют. Войска также потратили историческое количество боеприпасов и вооружения – и даже огромные возможности Запада не в состоянии удовлетворить насущные запросы Зеленского.

Президент Совета по международным отношениям Ричард Хаас считает: "Если Украина не может достичь значительных успехов на поле боя, неизбежно возникает вопрос, не пришло ли время для прекращения боевых действий путем переговоров. Это дорого, у нас заканчиваются боеприпасы, нам нужно готовиться к другим непредсказуемым ситуациям по всему миру. Вполне законно ставить все эти вопросы, не ставя под угрозу цели Украины. Это просто вопрос средств".

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