Надводні безпілотники у понеділок змогли потрапити до Стрілецької бухти окупованого Севастополя
Понеділок, 24 квітня 2023, 18:12
Надводні дрони 24 квітня потрапили до Стрілецької бухти окупованого Севастополя.
Джерело: редактор видання BlackSeaNews Андрій Клименко, який впізнав місцевість на відео із вибухом
Пряма мова: "Отже, надводний дрон пройшов до Стрілецької бухти Севастополя. Вибухнув приблизно навпроти комплексу будівель - гуртожитку та учбових корпусів Севастопольского приладобудівного інституту (назва тих часів, коли я там вчився)".
Деталі: Він додав, що в Стрілецькій бухті історично дислокується бригада кораблів охорони водного району.
Передісторія:
- Російська окупаційна влада у понеділок 24 квітня повідомила, що на Чорноморський флот РФ у Криму було здійснено атаку трьома безекіпажними швидкохідними катерами.