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Надводні безпілотники у понеділок змогли потрапити до Стрілецької бухти окупованого Севастополя

"Українська правда"Понеділок, 24 квітня 2023, 18:12
Надводні безпілотники у понеділок змогли потрапити до Стрілецької бухти окупованого Севастополя
Скриншот

Надводні дрони 24 квітня потрапили до Стрілецької бухти окупованого Севастополя.

Джерело: редактор видання BlackSeaNews Андрій Клименко, який впізнав місцевість на відео із вибухом

Пряма мова: "Отже, надводний дрон пройшов до Стрілецької бухти Севастополя. Вибухнув приблизно навпроти комплексу будівель - гуртожитку та учбових корпусів Севастопольского приладобудівного інституту (назва тих часів, коли я там вчився)".

Деталі: Він додав, що в Стрілецькій бухті історично дислокується бригада кораблів охорони водного району.   

Передісторія:

  • Російська окупаційна влада у понеділок 24 квітня повідомила, що на Чорноморський флот РФ у Криму було здійснено атаку трьома безекіпажними швидкохідними катерами.

Теми: СевастопольбезпілотникиКрим
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