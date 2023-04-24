Надводні безпілотники у понеділок змогли потрапити до Стрілецької бухти окупованого Севастополя

Надводні дрони 24 квітня потрапили до Стрілецької бухти окупованого Севастополя.

Джерело: редактор видання BlackSeaNews Андрій Клименко, який впізнав місцевість на відео із вибухом

Пряма мова: "Отже, надводний дрон пройшов до Стрілецької бухти Севастополя. Вибухнув приблизно навпроти комплексу будівель - гуртожитку та учбових корпусів Севастопольского приладобудівного інституту (назва тих часів, коли я там вчився)".

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Деталі: Він додав, що в Стрілецькій бухті історично дислокується бригада кораблів охорони водного району.

Передісторія:

Російська окупаційна влада у понеділок 24 квітня повідомила, що на Чорноморський флот РФ у Криму було здійснено атаку трьома безекіпажними швидкохідними катерами.