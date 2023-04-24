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Надводные беспилотники в понедельник смогли попасть в Стрелецкую бухту оккупированного Севастополя

"Украинская правда"Понедельник, 24 апреля 2023, 18:12
Надводные беспилотники в понедельник смогли попасть в Стрелецкую бухту оккупированного Севастополя
Скриншот

Надводные дроны 24 апреля попали в Стрелецкую бухту оккупированного Севастополя.

Источник: редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко, который узнал местность на видео со взрывом

Прямая речь: "Итак, надводный дрон прошел к Стрелецкой бухте Севастополя. Взорвался примерно напротив комплекса зданий – общежития и учебных корпусов Севастопольского приборостроительного института (название тех времен, когда я там учился)".

Детали: Он добавил, что в Стрелецкой бухте исторически дислоцируется бригада кораблей охраны водного района.  

Предыстория:

  • Российские оккупационные власти в понедельник 24 апреля сообщили, что на Черноморский флот РФ в Крыму была осуществлена атака тремя безэкипажными быстроходными катерами.

Темы: СевастопольбеспилотникиКрым
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