Надводные беспилотники в понедельник смогли попасть в Стрелецкую бухту оккупированного Севастополя
Понедельник, 24 апреля 2023, 18:12
Надводные дроны 24 апреля попали в Стрелецкую бухту оккупированного Севастополя.
Источник: редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко, который узнал местность на видео со взрывом
Прямая речь: "Итак, надводный дрон прошел к Стрелецкой бухте Севастополя. Взорвался примерно напротив комплекса зданий – общежития и учебных корпусов Севастопольского приборостроительного института (название тех времен, когда я там учился)".
Детали: Он добавил, что в Стрелецкой бухте исторически дислоцируется бригада кораблей охраны водного района.
Предыстория:
- Российские оккупационные власти в понедельник 24 апреля сообщили, что на Черноморский флот РФ в Крыму была осуществлена атака тремя безэкипажными быстроходными катерами.