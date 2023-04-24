Зеленський провів нараду з силовиками й військовими на Житомирщині

У межах робочої поїздки президента України Володимира Зеленського на Житомирщину відбулася координаційна нарада з питань безпекової, соціально-економічної та суспільно-політичної ситуації в регіоні.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Зокрема голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко доповів про комплексні заходи щодо зміцнення держкордону в межах Житомирської області, облаштування фортифікаційних та оборонних споруд.

На нараді також заслухали інформацію про стан готовності підрозділів територіальної оборони.

Командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ Максим Миргородський доповів президентові про стан підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації особового складу для військових частин і підрозділів ДШВ.

Представники місцевої влади розповіли про соціальну-економічну ситуацію в області та про забезпечення життєдіяльності обласного центру й оборонні заходи в умовах воєнного стану.

Вказано, що учасники наради також заслухали інформацію від обласного керівництва Служби безпеки України та Національної поліції про оперативну та криміногенну ситуацію на території Житомирської області.