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Зеленський провів нараду з силовиками й військовими на Житомирщині

Валентина РоманенкоПонеділок, 24 квітня 2023, 18:43
Зеленський провів нараду з силовиками й військовими на Житомирщині
фото Офісу президента

У межах робочої поїздки президента України Володимира Зеленського на Житомирщину відбулася координаційна нарада з питань безпекової, соціально-економічної та суспільно-політичної ситуації в регіоні.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Зокрема голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко доповів про комплексні заходи щодо зміцнення держкордону в межах Житомирської області, облаштування фортифікаційних та оборонних споруд.

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На нараді також заслухали інформацію про стан готовності підрозділів територіальної оборони.

Командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ Максим Миргородський доповів президентові про стан підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації особового складу для військових частин і підрозділів ДШВ.

 

Представники місцевої влади розповіли про соціальну-економічну ситуацію в області та про забезпечення життєдіяльності обласного центру й оборонні заходи в умовах воєнного стану.

ВІДЕО ДНЯ

Вказано, що учасники наради також заслухали інформацію від обласного керівництва Служби безпеки України та Національної поліції про оперативну та криміногенну ситуацію на території Житомирської області.

Теми: ЗеленськийЖитомирщинавійна
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