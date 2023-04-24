Зеленский провел совещание с силовиками и военными на Житомирщине

В рамках рабочей поездки президента Украины Владимира Зеленского на Житомирщину состоялось координационное совещание по вопросам безопасности, социально-экономической и общественно-политической ситуации в регионе.

Источник: Офис президента

Детали: В частности председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко доложил о комплексных мерах по укреплению госграницы в пределах Житомирской области, обустройстве фортификационных и оборонительных сооружений.

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На совещании также заслушали информацию о состоянии готовности подразделений территориальной обороны.

Командующий Десантно-штурмовых войск ВСУ Максим Миргородский доложил президенту о состоянии подготовки, переподготовки и повышения квалификации личного состава для воинских частей и подразделений ДШВ.

Представители местной власти рассказали о социально-экономической ситуации в области и об обеспечении жизнедеятельности областного центра и оборонных мероприятиях в условиях военного положения.

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Указано, что участники совещания также заслушали информацию от областного руководства Службы безопасности Украины и Национальной полиции об оперативной и криминогенной ситуации на территории Житомирской области.