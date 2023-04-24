Захисники за день збили 9 дронів окупантів, з них 6 "Шахедів" – Повітряні сили

За 24 квітня підрозділи Повітряних сил ЗСУ знищили дев’ять безпілотних літальних апаратів російських загарбників.

Джерело: Повітряні сили у Facebook

Деталі: Повідомляється, що, зокрема, було збито 6 ударних безпілотників "Shahed-136/131" на східному напрямку – у зоні відповідальності повітряного командування "Схід", а також 3 у зоні відповідальності повітряного командування "Південь" – два ударних "Ланцет" і один БпЛА оперативно-тактичного рівня.