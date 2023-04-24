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Защитники за день сбили 9 дронов оккупантов, из них 6 "Шахедов" - Воздушные силы

Станислав ПогориловПонедельник, 24 апреля 2023, 20:14
Защитники за день сбили 9 дронов оккупантов, из них 6 Шахедов - Воздушные силы
Фото: Getty Images

За 24 апреля подразделения Воздушных сил ВСУ уничтожили девять беспилотных летательных аппаратов российских захватчиков.

Источник: Воздушные силы в Facebook

Детали: Сообщается, что, в частности, было сбито 6 ударных беспилотников "Shahed-136/131" на восточном направлении - в зоне ответственности воздушного командования "Восток", а также 3 в зоне ответственности воздушного командования "Юг" - два ударных "Ланцет" и один БпЛА оперативно-тактического уровня

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Темы: ШахедвойнаУкраинаРосcия
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