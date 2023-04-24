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Коли виженемо агресора, то Україна має отримати гідне місце в інфраструктурі безпеки - Зеленський

Олександр ШумілінПонеділок, 24 квітня 2023, 20:17
Коли виженемо агресора, то Україна має отримати гідне місце в інфраструктурі безпеки - Зеленський
Фото: ОП

Україна після закінчення війни має посісти гідне місце в інфраструктурі безпеки світу і Європи, оскільки отримала цінні знання щодо оборони держави від агресора.  

Джерело: брифінг президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Естонії Каї Каллас в Житомирській політехніці

Пряма мова: "Найголовнішу реформу безпеки в світі сьогодні робить Україна. І якщо ми поставимо агресора на місце, де йому і місце – на своїй території, то я думаю це буде правильний приклад всім іншим агресорам, як не починати будь-які агресії у світі, які небезпечні не тільки для держави, проти якої агресія, а й всьому навколишньому розумному світу.

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І тому дуже важливо, щоби потім (по завершенні війни – ред.) Україна зайняла своє місце, гідне місце в інфраструктурі безпеки світу, Європи, де б рахувалася наша думка. Тому що ми багато чого зробили. І в кібербезпеці, і цифровізації… То ж, я думаю, наші знання є дуже цінними і в обороні нашої держави і в безпеці.

Цими знаннями треба ділитися з іншими державами. Без України тепер буде неможливо в ЄС, в НАТО…Де наше місце в інфраструктурі безпеки? Ну, точно в партері".        

Теми: Зеленськийвійна
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