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Когда выгоним агрессора, то Украина должна получить достойное место в инфраструктуре безопасности - Зеленский

Александр ШумилинПонедельник, 24 апреля 2023, 20:17
Когда выгоним агрессора, то Украина должна получить достойное место в инфраструктуре безопасности - Зеленский
Фото: ОП

Украина после окончания войны должна занять достойное место в инфраструктуре безопасности мира и Европы, поскольку получила ценные знания по обороне государства от агрессора. 

Источник: брифинг президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Эстонии Каи Каллас в Житомирской политехнике

Прямая речь: "Самую главную реформу безопасности в мире сегодня делает Украина. И если мы поставим агрессора на место, где ему и место - на своей территории, то я думаю это будет правильный пример всем другим агрессорам, как не начинать любые агрессии в мире, которые опасны не только для государства, против которого агрессия, но и всему окружающему разумному миру.

И поэтому очень важно, чтобы потом (по завершении войны - ред.) Украина заняла свое место, достойное место в инфраструктуре безопасности мира, Европы, где бы считалось наше мнение. Потому что мы многое сделали. И в кибербезопасности, и цифровизации... Так что, я думаю, наши знания очень ценны и в обороне нашего государства и в безопасности.

Этими знаниями надо делиться с другими государствами. Без Украины теперь будет невозможно в ЕС, в НАТО... Где наше место в инфраструктуре безопасности? Ну, точно в партере".

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Темы: Зеленскийвойна
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