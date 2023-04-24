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Глава дипломатії ЄС про мирні пропозиції Китаю та Бразилії: Їдьте говорити до Києва

"Європейська правда"Понеділок, 24 квітня 2023, 21:59

Високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що будь-які пропозиції щодо мирного врегулювання війни потрібно обговорювати з Україною.

Про це він сказав після зустрічі глав МЗС Євросоюзу в Люксембурзі, повідомляє "Європейська правда".

"Нещодавно пролунали пропозиції щодо миру від Китаю та Бразилії. Для чесних мирних зусиль потрібно говорити з Києвом. Потрібно поїхати туди, побачити наслідки агресії очима тих, кого бомбили", – сказав Боррель.

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Він наголосив, що треба дуже чітко говорити про те, що відбулося: є агресор, який порушив статут ООН, і є жертва цієї агресії.

"Ми не можемо прийняти підхід, коли до обох сторін ставляться однаково. Тому ми підтримуємо Україну танками, системами ППО і навіть винищувачами. Ми всі хочемо миру, але це має бути справедливий мир. А до того часу ми продовжимо підтримувати Україну у її обороні", – додав Боррель.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що голоси за переговори між Україною і РФ, які лунають з різних частин світу, не враховують того факту, що Москва не демонструє ані найменшої готовності до миру.

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Нагадаємо, глава Міноборони Італії Гвідо Крозетто вважає, що Україну і Росію треба посадити за стіл переговорів, а посередником має стати Китай.

Теми: ЄСКитай
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