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Глава дипломатии ЕС о мирных предложениях Китая и Бразилии: Едьте говорить в Киев

"Европейская правда"Понедельник, 24 апреля 2023, 21:59

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что любые предложения по мирному урегулированию войны нужно обсуждать с Украиной.

Об этом он сказал после встречи глав МИД Евросоюза в Люксембурге, сообщает "Европейская правда".

"Недавно прозвучали предложения относительно мира от Китая и Бразилии. Для честных мирных усилий нужно говорить с Киевом. Нужно поехать туда, увидеть последствия агрессии глазами тех, кого бомбили", – сказал Боррель.

Он подчеркнул, что надо очень четко говорить о том, что произошло: есть агрессор, который нарушил устав ООН, и есть жертва этой агрессии.

"Мы не можем принять подход, когда к обеим сторонам относятся одинаково. Поэтому мы поддерживаем Украину танками, системами ПВО и даже истребителями. Мы все хотим мира, но это должен быть справедливый мир. А до тех пор мы продолжим поддерживать Украину в ее обороне", – добавил Боррель.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что голоса за переговоры между Украиной и РФ, которые звучат из разных частей мира, не учитывают того факта, что Москва не демонстрирует ни малейшей готовности к миру.

Напомним, глава Минобороны Италии Гвидо Крозетто считает, что Украину и Россию надо посадить за стол переговоров, а посредником должен стать Китай.

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Темы: ЕСКитай
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