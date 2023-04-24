Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Шмигаль у Ватикані зустрінеться з Папою Римським перед візитом понтифіка до Угорщини

"Європейська правда"Понеділок, 24 квітня 2023, 23:10
Шмигаль у Ватикані зустрінеться з Папою Римським перед візитом понтифіка до Угорщини
ДЕНИС ШМИГАЛЬ. ФОТО КМУ

Папа Римський Франциск прийме прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля 27 квітня, напередодні апостольського візиту понтифіка до Угорщини.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише італійське агентство ANSA.

За інформацією Ватикану, зустріч в Апостольському палаці і запланована в четвер на 9 годину ранку.

Реклама:

Шмигаль прибуде до Італії у середу, 26 квітня, і перебуватиме в Римі, де візьме участь у двосторонній конференції з питань відновлення України і представить її підсумки разом з прем'єр-міністром Італії Джорджо Мелоні.

Папа Франциск відвідає з 28 по 30 квітня столицю Угорщини Будапешт, де зустрінеться з прем'єр-міністром Віктором Орбаном.

В Угорщині Папа Римський також проведе зустрічі з біженцями, молоддю, членами місцевої церкви і представниками культурного сектора, звернеться до політичної та дипломатичної влади й очолить месу.

ВІДЕО ДНЯ

У Ватикані заявили, що під час візиту до Угорщини Франциск буде, зокрема, закликати до миру в Україні.

Теми: Шмигаль Папа РимськийВатикан
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

Усі новини...
Шмигаль
Шмигаль: На кордоні з ЄС буде ще 9 пунктів пропуску
Україна модернізує інфраструктуру з Румунією, щоб збільшити обсяги експорту – Шмигаль
Україна готова бойкотувати Олімпійські ігри, якщо до них допустять Росію і Білорусь – Шмигаль
Останні новини
19:48
Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально
19:47
Президент: Наступного року виробимо мільйон дронів
19:45
Зеленський не вірить в ідею "часткового вступу" України до НАТО
19:43
Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон
19:40
Вихід на кордони не дає гарантій безпеки – Зеленський
19:38
"Ніхто з партнерів не піднімав це питання": президент про непідписання містобудівного закону
19:35
Зеленський заступився за цивільних: за 1 військовим стоять 6 платників податків
19:23
Зеленський: Обрання Трампа може "дуже сильно" вплинути на війну в Україні
19:21
Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного
19:21
Зміни стратегії не буде, Україна має повернути всі території – президент
Усі новини...
Реклама: