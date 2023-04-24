Шмигаль у Ватикані зустрінеться з Папою Римським перед візитом понтифіка до Угорщини

Папа Римський Франциск прийме прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля 27 квітня, напередодні апостольського візиту понтифіка до Угорщини.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише італійське агентство ANSA.

За інформацією Ватикану, зустріч в Апостольському палаці і запланована в четвер на 9 годину ранку.

Шмигаль прибуде до Італії у середу, 26 квітня, і перебуватиме в Римі, де візьме участь у двосторонній конференції з питань відновлення України і представить її підсумки разом з прем'єр-міністром Італії Джорджо Мелоні.

Папа Франциск відвідає з 28 по 30 квітня столицю Угорщини Будапешт, де зустрінеться з прем'єр-міністром Віктором Орбаном.

В Угорщині Папа Римський також проведе зустрічі з біженцями, молоддю, членами місцевої церкви і представниками культурного сектора, звернеться до політичної та дипломатичної влади й очолить месу.

У Ватикані заявили, що під час візиту до Угорщини Франциск буде, зокрема, закликати до миру в Україні.