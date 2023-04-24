Шмыгаль в Ватикане встретится с Папой Римским перед визитом понтифика в Венгрию

Папа Римский Франциск примет премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля 27 апреля, накануне апостольского визита понтифика в Венгрию.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет итальянское агентство ANSA.

По информации Ватикана, встреча в Апостольском дворце и запланирована в четверг на 9 часов утра.

Шмыгаль прибудет в Италию в среду, 26 апреля, и будет находиться в Риме, где примет участие в двусторонней конференции по вопросам восстановления Украины и представит ее итоги вместе с премьер-министром Италии Джорджо Мелони.

Папа Франциск посетит с 28 по 30 апреля столицу Венгрии Будапешт, где встретится с премьер-министром Виктором Орбаном.

В Венгрии Папа Римский также проведет встречи с беженцами, молодежью, членами местной церкви и представителями культурного сектора, обратится к политической и дипломатической власти и возглавит мессу.

В Ватикане заявили, что во время визита в Венгрию Франциск будет, в частности, призывать к миру в Украине.