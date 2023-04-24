Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Шмыгаль в Ватикане встретится с Папой Римским перед визитом понтифика в Венгрию

"Европейская правда"Понедельник, 24 апреля 2023, 23:10
Шмыгаль в Ватикане встретится с Папой Римским перед визитом понтифика в Венгрию
ДЕНИС ШМЫГАЛЬ. ФОТО КМУ

Папа Римский Франциск примет премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля 27 апреля, накануне апостольского визита понтифика в Венгрию.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет итальянское агентство ANSA.

По информации Ватикана, встреча в Апостольском дворце и запланирована в четверг на 9 часов утра.

Реклама:

Шмыгаль прибудет в Италию в среду, 26 апреля, и будет находиться в Риме, где примет участие в двусторонней конференции по вопросам восстановления Украины и представит ее итоги вместе с премьер-министром Италии Джорджо Мелони.

Папа Франциск посетит с 28 по 30 апреля столицу Венгрии Будапешт, где встретится с премьер-министром Виктором Орбаном.

В Венгрии Папа Римский также проведет встречи с беженцами, молодежью, членами местной церкви и представителями культурного сектора, обратится к политической и дипломатической власти и возглавит мессу.

ВИДЕО ДНЯ

В Ватикане заявили, что во время визита в Венгрию Франциск будет, в частности, призывать к миру в Украине.

Темы: ШмыгальПапа РимскийВатикан
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и более 100 раненых

Все новости...
Шмыгаль
Шмыгаль: На границе с ЕС будет еще 9 пунктов пропуска
Украина модернизирует инфраструктуру с Румынией, чтобы увеличить объемы экспорта - Шмыгаль
Украина готова бойкотировать Олимпийские игры, если к ним допустят Россию и Беларусь – Шмыгаль
Последние новости
16:37
Правительство приняло и передало в Раду законопроект о перезапуске БЭБ
16:36
Массированный удар РФ 29 декабря: количество погибших возросло до 26 человек
16:36
В Херсоне показали, как "поздравляют" город россияне: трое раненых, разбитые дома и машины
16:21
фотоРоссийская ракета ударила по жилому сектору Смелы: есть пострадавшие, повреждены дома
16:19
Правительство утвердило новую систему оплаты труда госслужащих - Шмыгаль
16:08
Воздушное пространство Польши нарушила российская ракета – польский генштаб
15:58
Суд обязал внести в реестр памятников курганный могильник на Закарпатье
15:40
Убытков на 800 миллионов: БЭБ обыскало компании известного конвертатора
15:26
Перенес -50°C: в Париже в шасси прилетевшего из Алжира самолета обнаружили едва живого мужчину
15:25
Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша
Все новости...
Реклама: