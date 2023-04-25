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Сумщина: росіяни за добу обстріляли 7 громад

"Українська правда"Вівторок, 25 квітня 2023, 00:18
Сумщина: росіяни за добу обстріляли 7 громад
Руйнування на Сумщині. Ілюстративне фото з відкритих джерел

Протягом 24 квітня російські окупанти здійснили обстріли 7 прикордонних громад Сумської області, зафіксовано 83 "прильоти" з мінометів та артилерії, є руйнування.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

Деталі: У Миропільській громаді зафіксовано 6 "прильотів". Внаслідок одного із обстрілів пошкоджено 3 приватні будинки і приватний магазин.

В Есманській громаді був мінометний обстріл (1 "прильот"), росіяни також били з артилерії (9 "прильотів"). У результаті артобстрілу пошкоджено складське приміщення, пожежею пошкоджено житловий будинок.

По Шалигинській громаді ворог вдарив з артилерії, було 8 "прильотів".

У Білопільській громаді зафіксовано 32 вибухи, ворог стріляв з міномету.

У Зноб-Новогородській громаді було 15 "прильотів" з міномету.

ВІДЕО ДНЯ

На територію Юнаківської громади росіяни скинули 3 міни.

У Середино-Будській громаді зафіксовано артобстріл, було 9 "прильотів".

Теми: Сумська областьобстріл
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