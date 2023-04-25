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Сумщина: россияне за сутки обстреляли 7 громад

"Украинская правда"Вторник, 25 апреля 2023, 00:18
Сумщина: россияне за сутки обстреляли 7 громад
Разрушения в Сумской области. Иллюстративное фото из открытых источников

В течение 24 апреля российские оккупанты совершили обстрелы 7 приграничных громад Сумской области, зафиксировано 83 "прилета" из минометов и артиллерии, есть разрушения.

Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook

Детали: В Миропольской громаде зафиксировано 6 "прилетов". В результате одного из обстрелов повреждены 3 частных дома и частный магазин.

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В Эсманской громаде был минометный обстрел (1 "прилет"), россияне также били из артиллерии (9 "прилетов"). В результате артобстрела повреждено складское помещение, пожаром поврежден жилой дом.

По Шалыгинской громаде враг ударил из артиллерии, было 8 "прилетов".

В Белопольской громаде зафиксировано 32 взрыва, враг стрелял из миномета.

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В Зноб-Новогородской громаде было 15 "прилетов" из миномета.

На территорию Юнаковской громады россияне сбросили 3 мины.

В Середино-Будской громаде зафиксирован артобстрел, было 9 "прилетов".

Темы: Сумская областьобстрел
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