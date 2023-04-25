Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Сумщина: россияне за сутки обстреляли 7 громад

"Украинская правда"Вторник, 25 апреля 2023, 00:18
Сумщина: россияне за сутки обстреляли 7 громад
Разрушения в Сумской области. Иллюстративное фото из открытых источников

В течение 24 апреля российские оккупанты совершили обстрелы 7 приграничных громад Сумской области, зафиксировано 83 "прилета" из минометов и артиллерии, есть разрушения.

Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook

Детали: В Миропольской громаде зафиксировано 6 "прилетов". В результате одного из обстрелов повреждены 3 частных дома и частный магазин.

В Эсманской громаде был минометный обстрел (1 "прилет"), россияне также били из артиллерии (9 "прилетов"). В результате артобстрела повреждено складское помещение, пожаром поврежден жилой дом.

По Шалыгинской громаде враг ударил из артиллерии, было 8 "прилетов".

В Белопольской громаде зафиксировано 32 взрыва, враг стрелял из миномета.

В Зноб-Новогородской громаде было 15 "прилетов" из миномета.

ВИДЕО ДНЯ

На территорию Юнаковской громады россияне сбросили 3 мины.

В Середино-Будской громаде зафиксирован артобстрел, было 9 "прилетов".

Темы: Сумская областьобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ Почаевской лавре обнаружили послушника, который восхвалял агрессора и радовался оккупации

Зеленский попросил Залужного отправить тыловых военкомов на фронт

Подготовка к контрнаступлению находится на завершающей стадии – Резников

Минкульт задумался, как "регулировать" Telegram

Летом в энергосистеме может возникнуть дефицит - Укрэнерго

фотоВ дронах Shahed нашли немецкую технологию, украденную Ираном почти 20 лет назад

Все новости...
Сумская область
Обстрелы Сумщины: россияне били по 2 громадам
Сумщина: россияне в течение суток обстреляли 5 громад
Сумщина: россияне обстреляли 4 громады
Последние новости
15:56
Польша подписала с Британией соглашение о покупке новейших систем ПВО на 2,4 млрд евро
15:51
Минэкономики открыло спецсчет: будут собирать на гуманитарное разминирование
15:50
РЕГИСТРАЦИЯПервая в истории Bucha Journalism Conference: Роль профессиональных медиа во время войн и кризисов (укр)
15:45
видео"За Умань!": пограничники обещают врагу возмездие
15:39
В ЕС достигли компромисса по агроимпорту Украины: Еврокомиссия введет ограничения для пяти товаров
15:35
Турецкий самолет, эвакуировавший граждан из Судана, попал под обстрел
15:30
МИД Молдовы вызвал посла России после слов Медведева, что страны не существует
15:28
Еврозона избежала рецессии: начала год ростом ВВП
15:23
В Черкасской области объявлен трехдневный траур после атаки РФ на Умань
15:04
фотоВ Почаевской лавре обнаружили послушника, который восхвалял агрессора и радовался оккупации
Все новости...
Реклама: