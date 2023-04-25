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ОПУ призначив "кураторів" бригад контрнаступу, які допомагають їм з комплектуванням – джерела

"Українська правда"Вівторок, 25 квітня 2023, 02:33
ОПУ призначив кураторів бригад контрнаступу, які допомагають їм з комплектуванням – джерела
УКРАЇНСЬКІ ВІЙСЬКОВІ, ФОТО: ГЕНШТАБ ЗСУ

Офіс президента України призначив бригадам майбутнього контрнаступу відповідальних "кураторів" з-поміж топпосадовців і депутатів, які мають допомогти їм "закрити" всі потреби.

Джерело: стаття "Української правди" "Чекаючи на контрнаступ. Як ЗСУ готуються до деокупації територій та як злив документів Пентагону впливає на плани України"

Дослівно: "Наскільки серйозно у Зеленського ставляться до потреби будь-що перемагати, може свідчити одна цікава непублічна зустріч, яка відбулася на Банковій на початку квітня. 

На нараду до Єрмака запросили понад десять осіб: кількох заступників глави Офісу президента, керівників силових відомств, топменеджерів із державної банківської та енергетичної сфер, кількох міністрів і депутатів, які проявили свою ефективність під час повномасштабної війни. 

Імена присутніх зі зрозумілих безпекових причин УП вирішила не публікувати, щоб не наражати їх на додаткову небезпеку.

На зустрічі голова ОПУ розповів присутнім, що для кожного з них є персональна велика задача від президента: Зеленський вирішив, що саме ці перевірені люди мають зайнятися питанням комплектації нових бригад для контрнаступу. 

Після короткої доповіді Єрмака, його радниця Дарія Зарівна роздала кожному присутньому по кілька аркушів паперу з інфографікою про потреби їхніх бригад". 

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Деталі: По суті, йдеться у статті, в ОПУ самі вирішили, кому і яку бригаду доручити.

"Учасники ж зустрічі відповідають за швидке комплектування – чого бригадам бракує, має бути знайдене "куратором". Байдуже як і де, але питання мають бути закриті", – відзначають автори матеріалу. 

"Насправді це хороша ідея Зеленського. Це його люди, і вони зможуть реально швидко допомогти військовим. І президент ще й отримує інший канал зв'язку з цими бригадами напряму, тому ніякий вояка або чиновник не зможе доповідати на Банкову, що все чудово, коли насправді там у нього реальні проблеми. І це ви собі навіть не уявляєте який плюс", – пояснює УП один із членів команди президента.

Як переконують співрозмовники в ОП, такий підхід до комплектування бригад жодним чином не свідчить про недовіру до військових, а навпаки – має максимально їм допомогти.

"Багато чиновників і менеджерів точно знають, як правильно і швидко налаштувати ланцюжки постачання того, що потрібно бригадам тут і зараз. Ви ж розумієте, що дуже часто йдеться про політичні зв'язки всередині країни і за кордоном. Це все має прискорити оснащення бійців та отримати паралельний канал зв'язку зі сторони рядових бійців", – пояснює співрозмовник УП на Банковій. 

Теми: Офіс президентаЗбройні сили
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