ОПУ назначил "кураторов" бригад контрнаступления, которые помогают им с комплектованием – источники

Офис президента Украины назначил бригадам будущего контрнаступления ответственных "кураторов" из числа топ-чиновников и депутатов, которые должны помочь им "закрыть" все потребности.

Источник: статья "Украинской правды" "В ожидании контрнаступления. Как ВСУ готовятся к деоккупации территорий и как слив документов Пентагона влияет на планы Украины"

Дословно: "Насколько серьезно у Зеленского относятся к необходимости во что бы то ни стало побеждать, может свидетельствовать одна интересная непубличная встреча, которая состоялась на Банковой в начале апреля.

На совещание к Ермаку пригласили более десяти человек: нескольких заместителей главы Офиса президента, руководителей силовых ведомств, топ-менеджеров из государственной банковской и энергетической сфер, нескольких министров и депутатов, проявивших свою эффективность во время полномасштабной войны.

Имена присутствующих по понятным причинам безопасности УП решила не публиковать, чтобы не подвергать их дополнительной опасности.

На встрече глава ОПУ рассказал присутствующим, что для каждого из них есть персональная большая задача от президента: Зеленский решил, что именно эти проверенные люди должны заняться вопросом комплектации новых бригад для контрнаступления.

После короткого доклада Ермака, его советник Дарья Заривная раздала каждому присутствующему по несколько листов бумаги с инфографикой о потребностях их бригад".

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Детали: По сути, говорится в статье, в ОПУ сами решили, кому и какую бригаду поручить.

"Участники же встречи отвечают за быстрое комплектование – чего бригадам не хватает, должно быть найдено "куратором". Неважно как и где, но вопросы должны быть закрыты", – отмечают авторы материала.

"На самом деле это хорошая идея Зеленского. Это его люди, и они смогут реально быстро помочь военным. И президент еще и получает другой канал связи с этими бригадами напрямую, поэтому никакой вояка или чиновник не сможет докладывать на Банковую, что все прекрасно, когда на самом деле там у него реальные проблемы. И это вы себе даже не представляете какой плюс", – объясняет УП один из членов команды президента.

Как убеждают собеседники в ОП, такой подход к комплектованию бригад никоим образом не свидетельствует о недоверии к военным, а наоборот – должен максимально им помочь.

"Многие чиновники и менеджеры точно знают, как правильно и быстро настроить цепочки поставки того, что нужно бригадам здесь и сейчас. Вы же понимаете, что очень часто речь идет о политических связях внутри страны и за рубежом. Это все должно ускорить оснащение бойцов и получить параллельный канал связи со стороны рядовых бойцов", – объясняет собеседник УП на Банковой.